Michael Jordan’ın formasına servet ödediler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Michael Jordan’ın formasına servet ödediler

Chicago Bulls forması ile kazandığı şampiyonluklarla hafızalara kazınan Michael Jordan’ın forması servet değerindeki bedelle satıldı. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük basketbolcusu olarak nitelenen Jordan’ın çaylak sezonunda giydiği forma 4 milyon 250 bin dolara satıldı.

Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın NBA'e adım attığı sezonda bir maçta giydiği forma açık artırmayla yeni sahibini buldu. Jordan 23 numaralı forması yapılan satışın ardından NBA tarihine geçti.

New York merkezli müzayede evi Sotheby's'te gerçekleştirilen açık artırmada Jordan'ın forması 4 milyon 215 bin dolar karşılığında satıldı.

Yapılan incelemelerin ardından bu formanın Jordan ilk sezonuna ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

ESPN, satılan bu formanın NBA tarihinin en pahalı 5. forması olduğunu açıkladı. Listedeki diğer dört formadan ikisi de Michal Jordan'a ait.

NBA kariyeri boyunca iki farklı dönemde Chicago Bulls forması giyen ve kısa bir süre Washington Wizards'ta da oynayan Jordan 6 şampiyonluk kazanmıştı. Jordan kariyeri boyunca 6 kez finaller, 5 kez de normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.

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