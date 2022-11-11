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Michael Schumacher'in Formula 1 aracı rekor ücrete satıldı

Formula 1'in efsane pilotlarından Michael Schumacher'in kullandığı yarış aracı, 14.5 milyon euroya satılarak tüm zamanların en değerli Formula 1 ürünü oldu.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 20:45
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Michael Schumacher'in Formula 1 aracı rekor ücrete satıldı

Michael Schumacher'in Formula 1 aracı rekor ücrete satıldı
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Formula 1'in efsane Alman pilotu Michael Schumacher'in kullandığı bir araç, bir açık arttırmada satışa sunuldu.

Sporx'in haberine göre, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen açık artırmada satışa sunulan Ferrari F2003-GA model araç tam 14.5 milyon euroya satılarak tüm zamanların en değerli Formula 1 aracı oldu. Kariyerinde 7 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Michael Schumacher, 6. şampiyonluğunu bu araçla kazanmıştı.

"GA" KISALTMASININ ANLAMI

Formula 1 tarihinin en gözde araçlarından biri olan F2003-GA aracındaki "GA" kısaltması 2003 yılında hayatını kaybeden avukat Gianni Agnelli anısında aracın koduna eklenmişti.

 

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