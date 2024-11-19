Michele Kang’dan kadın futboluna rekor bağış

ABD’li iş insanı Michele Kang, kadın ve kız çocuklarının futbol gelişimini desteklemek amacıyla ABD Futbol Federasyonu’na 30 milyon dolarlık bağışta bulundu. Bu bağış, federasyonun tarihinde kadınlar tarafından yapılan en büyük katkı olarak kayda geçti. Kang, Washington Spirit, Lyon Feminin ve London City Lionesses takımlarının sahibi olarak kadın futbolunda önemli bir figür.

ABD Futbol Federasyonu, bu yatırımın genç oyuncular için rekabet olanaklarını artıracağını, yetenek keşfini geliştireceğini ve kadın oyuncular, antrenörler ve hakemler için profesyonel gelişimi hızlandıracağını açıkladı. Kang, kadın futbolunun hem sahada hem de saha dışında mükemmeliyet standartlarını yükseltmek için çalıştığını belirtti.

KADIN SPORUNA YENİ BİR BAKIŞ

Michele Kang, “Kadın sporları uzun zamandır ihmal ediliyor ve yeterince değer görmüyor,” diyerek bu yatırımı bir başlangıç noktası olarak gördüğünü ifade etti. 65 yaşındaki Kang, bu katkının diğer bağışçıları da harekete geçireceğini umut ediyor. ABD Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Emma Hayes, bu bağışın sporun geleceğini değiştireceğini belirterek kadın futbolundaki kritik bir dönemeçte olunduğunu vurguladı.

ABD kadın futbolu, modern dönemin en başarılı takımı olarak dikkat çekiyor. 1990’lardan bu yana dört Dünya Kupası ve beş Olimpiyat altın madalyası kazanan takım, uzun süre dünya sıralamasında bir numarada kaldı.

KYNİSCA İLE KÜRESEL KADIN SPORUNA DESTEK

Michele Kang, yalnızca futbol değil, diğer spor dallarını da desteklemek amacıyla 50 milyon dolarlık küresel bir yatırım başlattı. Bu yatırım, kadın sporcuların sağlık ve performansını geliştirmeyi hedefliyor. Kang, Kynisca adını verdiği girişimle kadınların potansiyelini açığa çıkaracak araştırmalar ve projeler yürütmeyi planlıyor.

Kang’ın bu projedeki ilk adımı, ABD kadınlar yedili ragbi programına 4 milyon dolarlık yatırım oldu. Kynisca, kadın sporcuların özel ihtiyaçlarını anlamak ve onlara en iyi koşulları sunmak için yenilikçi spor bilimi çalışmalarına öncülük edecek. Ayrıca Kang, Afrika, Asya, ABD ve Avrupa’da benzer projelere yatırım yapmayı hedefliyor.

Bu bağış ve yatırımlar, kadın sporunun hak ettiği değeri görmesi ve daha fazla fırsat yaratılması adına tarihi bir adım olarak kabul ediliyor.