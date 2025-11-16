Michelle Obama'nın oyuncu Tracee Ellis Ross ile gerçekleştirdiği canlı yayın dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Michelle Obama'nın ifade ettiğine göre; Beyaz Saray için bir asırdan fazla süren başarısız kampanyaların ardından Birleşik Devletler hâlâ bir kadın başkana hazır değil.

'ADAYLIK KONUSUNDA BANA BAKMAYIN BİLE'

Obama bu ay oyuncu Tracee Ellis Ross'la yaptığı, cuma günü yayımlanan sohbette dikkat çeken şu sözleri sarf etti;

‘’Adaylık konusunda bana bakmayın bile, çünkü hepiniz yalan söylüyorsunuz.Bir kadına hazır değilsiniz. Değilsiniz. Bu yüzden zamanımı boşa harcamayın.’’

Ross, eski first lady'ye, rolünün "bir kadının başkan olması için açılan alanı" etkileyip etkilemediğini sordu.



Obama, eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerine aday olduğunu hatırlatarak "Önceki seçimde gördüğümüz üzere hazır değiliz." yanıtını verdi.

KAMALA HARRİS'İ DESTEKLEMİŞTİ

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 yılında başkanlık yarışından çekilmesiyle birlikte seçimlerde Demokratların adayı Kamala Harris'i desteklemişti.