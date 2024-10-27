Michelle Obama'dan Trump'a sert sözler: Zihin sağlığı hakkında endişeliyim

Michelle Obama, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte Michigan’da düzenlenen bir mitingde coşkulu bir konuşma yaparak Amerikalıları, "ülkeyi Donald Trump’ın tehlikelerinden korumak için" oy vermeye davet etti. Seçimlerin "oldukça yakın" olduğunu belirten Obama, özellikle kürtaj hakları üzerindeki tehditlere vurgu yaptı. Michigan, Başkanlık Seçimleri için kritik bir eyalet olarak görülüyor ve 15 Seçici Kurul oyu, seçimin kaderini belirlemede önemli bir rol oynayabilir.

Michelle Obama, Kalamazoo’da binlerce kişiye hitap ederek, Trump’ın "dengesiz davranışları" ve "zihinsel sağlığı" hakkında endişelerini dile getirdi. Ancak konuşmasının ana odağı, Trump yönetiminin kürtaj haklarına yönelik etkileri oldu. Obama, Kamala Harris’in seçilmemesi durumunda kürtaj yasaklarının kadınların yaşamını tehlikeye atacağını savundu. Obama’ya göre, "çirkinlik toplumun her kesimini etkileyecek" ve bu tehlikelerin "ölümcül sonuçları" olabileceği konusunda uyardı.

Trump’ın Seçmenlere Mesajı

Michigan’ın Novi şehrinde kendi mitingini düzenleyen Donald Trump ise göç, enerji ve ekonomi gibi konulara değinerek seçmenleri etkilemeye çalıştı. Özellikle Arap-Amerikan ve Müslüman topluluk liderleriyle bir araya gelerek bu seçmen grubunun seçimde belirleyici bir rol oynayabileceğini belirtti. Trump, sahnede Dearborn Heights Belediye Başkanı Bill Bazzi ile birlikte poz vererek Orta Doğu’da barış vaadinde bulundu. Bazzi, Trump’ın Orta Doğu ve Ukrayna’daki savaşları sona erdirme sözüne destek verdiklerini ifade etti.

Trump ayrıca, Michigan’da yaşayan Arap-Amerikan seçmenlerin oylarıyla seçimin seyrini değiştirebileceğini dile getirdi. Özellikle Gazze’de yaşanan çatışmalar karşısında Harris’in İsrail’e yönelik silah ambargosu gibi daha sert bir tavır almamasını eleştiren bu grup, Trump’a destek verebileceğini belirtti.

Seçmenlerin Tercihleri Şekilleniyor

Demokratlar ise kürtaj hakları ve Trump’ın "demokratik değerlere aykırı" tavırları konusunda endişelerini dile getiren seçmenleri etkilemeye çalışıyor. Michigan’da yaşayan Kelly Landon isimli bir seçmen, kadınların güvenliği ve kendi yaşamlarını kontrol edebilme hakkının kendisi için en önemli konu olduğunu belirtti.

ABD genelindeki anketler, Kamala Harris’in çok az farkla önde olduğunu gösteriyor; ancak Trump, seçimin kaderini belirleyebilecek yedi eyaletten beşinde küçük bir üstünlük sağlıyor.