Michy Batshuayi hayal kırıkılığına uğradı!

Fenerbahçe'de kariyer sezonlarından birini geçirmesinin ardından Galatasaray'a transfer olan ancak burada beklentileri karşılayamayan Michy Batshuayi, eski formunu Eintracht Frankfurt'ta da bulamadı. Batshuayi, yaklaşık 1.5 aydır birçok kulübe önerilmesine rağmen şu ana dek hiçbir takımdan resmi teklif alamadı.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Cengiz Ünder'den 3 yıllık imza

Galatasaray lisansını çıkartmamıştı! Nelsson'a flaş talip

Bu belirsizlik, hem oyuncunun moralini bozdu hem de antrenman performansını olumsuz etkiledi. Kulüplerin geri adım atmasının ardında ise hem Almanya'daki düşük form grafiği hem de oyuncunun yüksek maaş beklentisi yer alıyor.

Galatasaray'dan ayrılmasının ardından Frankfurt'ta 11 maça çıkan Belçikalı golcü, bu maçlarda 3 gol attı.

Halkbank 3 imzayı birden açıkladı!

İsrailli futbolcunun transferine Gazze engeli!

Davinson Sanchez ile yapılan ilk seferde sonuç çıkmadı!