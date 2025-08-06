Michy Batshuayi hayal kırıkılığına uğradı!

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Michy Batshuayi hayal kırıkılığına uğradı!

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi için işler istediği gibi gitmiyor. Belçikalı golcü, Bundesliga ekibi ile yollarını ayırmak isterken, istediği teklifi bir türlü alamadı.

Fenerbahçe'de kariyer sezonlarından birini geçirmesinin ardından Galatasaray'a transfer olan ancak burada beklentileri karşılayamayan Michy Batshuayi, eski formunu Eintracht Frankfurt'ta da bulamadı. Batshuayi, yaklaşık 1.5 aydır birçok kulübe önerilmesine rağmen şu ana dek hiçbir takımdan resmi teklif alamadı.

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Bu belirsizlik, hem oyuncunun moralini bozdu hem de antrenman performansını olumsuz etkiledi. Kulüplerin geri adım atmasının ardında ise hem Almanya'daki düşük form grafiği hem de oyuncunun yüksek maaş beklentisi yer alıyor.

Galatasaray'dan ayrılmasının ardından Frankfurt'ta 11 maça çıkan Belçikalı golcü, bu maçlarda 3 gol attı.

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