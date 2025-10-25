Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Michy Batshuayi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kedisinin trafik kazası geçirdiğini ve acil kan bağışına ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Ne yaptın sen Victor Osimhen! Bütün dünya onu konuşuyorNe yaptın sen Victor Osimhen! Bütün dünya onu konuşuyorSpor

Michy Batshuayi'den acil yardım çağrısı! "Kan lazım" - Resim : 2

Kenan Yıldız için transferi açıklaması geldi! Akıl almaz bonservis bedeliKenan Yıldız için transferi açıklaması geldi! Akıl almaz bonservis bedeliSpor

"TEK ŞANSI KAN ALMASI"

Instagram hesabından açıklama yapan Batshuayi, "Frankfurt’ta yaşıyorum. Kedim bir araba çarpması sonucu ağır yaralandı. Ameliyat olması gerek ama çok zayıf. Başka bir kediden kan alması onun için tek şans" ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu, bağışta bulunabilecek kediler için "Sağlıklı, 10 yaşından küçük ve en az 5 kilo ağırlığında" olması gerektiğini belirtti.

Nesrin Baş 3. kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçti!Nesrin Baş 3. kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçti!Spor
Fırtına galibiyet serisini sürdürmek istiyor! İşte Trabzonspor-Eyüpspor maçının muhtemel ilk 11'leriFırtına galibiyet serisini sürdürmek istiyor! İşte Trabzonspor-Eyüpspor maçının muhtemel ilk 11'leriSpor