Michy Batshuayi'den sitem dolu sözler

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi Alman basınına açıklamalarda bulundu. Batshuayi, "Neden çok sık kulüp değiştiriyorsun?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"BUNU TEKNİK DİREKTÖRLERE SORUN"

"Oynadığım her kulüpte başarılı oldum. Maalesef neden bu kadar sık kulüp değiştirdiğimi bilmiyorum. Bunun nedenini teknik direktörlerime sormalısınız. Her zaman pozitif olmaya, profesyonel olmaya ve iyi bir izlenim bırakmaya çalıştım."

"SAHA ÇIKMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Frankfurt formasıyla sahaya çıkmayı dört gözle beklediğini belirten Batshuayi, "Burada olduğum için çok mutluyum ve teknik direktörün güvenini hemen hissedebiliyorum. Frankfurt büyük bir kulüp, bu yüzden buraya gelip oynamak zor bir karar değildi. Takım için önemli olmak, gol atmak, asist yapmak ve mümkün olduğunca çok maç kazanmak istiyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsak, bizim için iyi bir sezon olacak" diyerek sözlerini tamamladı.