Michy Batshuayi'ye talip çıktı

Transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de Batshuayi ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Fransız basını Lensois'de geçen habere göre; Lens, Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'yi transfer etmek istiyor.

İTALYA TAKIMI DA İSTİYOR

Haberin devamında ise Galatasaray'ın eski kalecisi Morgan De Santis'in sportif direktörü olduğu Salernitana'nın da Batshuayi'yi listesine aldığı ve kısa süre içinde resmi teklif yapılacağı belirtildi.

Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçen sezon 32 maçta görev alan Belçikalı yıldız, 20 gol atarken 2 asist yaptı.