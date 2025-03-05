Mickey 7 kitabı Türkçe'ye çevrildi, Mickey 17 filmi yolda!

Düzenleme: Kaynak: ANKA

Oscar ödüllü Parazit filminin yönetmeni Bong Joon-ho'nun yeni filmi Mickey 17, 7 Mart'ta vizyona girecek. Bu film, Edward Ashton’un Mickey 7 adlı kitabından uyarlandı.

Oscar ödüllü “Parazit” filminin yönetmeni Bong Joon-ho'nun 7 Mart’ta vizyona girecek yeni filmi “Mickey 17”ye ilham kaynağı olan “Mickey 7” kitabı, raflarda yerini aldı. Yazar Edward Ashton, Türk okurlara gönderdiği mesajda, “Umarım yönetmen Bong’un uyarlamasını seversiniz ama unutmayın; havalı çocuklar her zaman önce kitabı okur” dedi.

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Edward Ashton’un yazdığı 280 sayfalık “Mickey 7” romanı, İthaki Yayınları etiketiyle çıktı. The Wall Street Journal’ın “Sürprizlerle dolu eğlenceli bir kitap” diye tanımladığı kitabı Türkçe'ye Burcu Denizci çevirdi.

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Kitap, Oscar ödüllü “Parazit” filminin yönetmeni Bong Joon-ho'nun 7 Mart’ta yayınlanacak “Mickey 17” filmine ilham kaynağı olma özelliği taşıyor.

Yazar Ashton, Türkçeye çevrilmiş kitap ile gönderdiği videolu mesajda, “Umarım yönetmen Bong’un uyarlamasını seversiniz ama unutmayın; havalı çocuklar her zaman önce kitabı okur” dedi.

Mickey 7 kitabı Türkçe'ye çevrildi, Mickey 17 Filmi Yolda!

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