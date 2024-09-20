Mickey17'nin beklenen fragmanı yayınlandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mickey17'nin beklenen fragmanı yayınlandı

Son derece popüler bilimkurgu romanı Mickey7'nin film uyarlaması yıllardır yapım aşamasındaydı. Nihayet sürprizlerle dolu fragman artık yayında.

Birincisi, artık adı Mickey17 ve kitabın hayranları bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Bu, sayfalarda yazanlardan daha çılgın bir deneyime hazır oldukları anlamına geliyor.

Film, kaynak materyalde bazı özgürlükler almış gibi görünen modern ustalardan biri olan Bong Joon Ho tarafından yazılıp yönetildi.

Frangmanda hafif spoilerlar olsa da kitap, bir dış gezegeni kolonileştirmenin zor işini yapan, isimdeki Mickey'nin bir dizi klonunu takip ediyor.

Kitap yedi (ish) Mickey varyantını anlatıyor, ancak film bunu en az 17'ye çıkarıyor. Bu bize fragmanın oldukça fazla gösterdiği, çok daha karanlık ve komik klon ölümleriyle dolu bir maceraya hazır olmamızı telkin ediyor.

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