Miçotakis korona oldu

Eski Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Miçotakis korona oldu

Eski Yunanistan Başbakanı Yeni Demokrasi (ND) Partisi lideri Kyriakos Miçotakis Kovid-19 virüsüne yakalandı.

Miçotakis sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Seçim öncesi sarılmalar ve öpüşmeler her zaman çok güzeldir ama bazen bunun bir bedeli var. Bugün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı” dedi.

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Bazı günlerde evde kalacağını söyleyen Miçotakis, "Maalesef gitmeyi planladığım Athos Dağı’nda olamayacağım ama önemi yok, o hep orada, başka bir gün giderim” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’da 21 Mayıs’ta düzenlenen genel seçimlerin ardından Miçotakis’in lideri olduğu Yeni Demokrasi (ND) Partisi oyların yüzde 40,79'unu alarak 300 sandalyeli parlamentoda 146 sandalye elde etmiş ancak hiçbir partinin hükümeti kurma görevini kabul etmemesi nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanlığı yeni seçimlerin 25 Haziran’da yapılacağını açıklamıştı.

(İHA)

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