Microsoft, Arabistan'da yapay zeka merkezi açıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Microsoft, Arabistan'da yapay zeka merkezi açıyor

Microsoft, yapay zeka inovasyonunu teşvik etmek için Suudi Arabistan'da 'Mükemmellik Merkezi' kuracak.

Suudi Veri ve Yapay Zeka Otoritesi (SDAIA) ve Microsoft, Krallığın Üretken Yapay Zeka sektöründe devam eden iş birliklerini güçlendirmek ve inovasyonu ilerletmek amacıyla bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı.

Anlaşma, Riyad'daki Kral Abdülaziz Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen Küresel Yapay Zeka Zirvesi'nin (GAIN 2024) üçüncü edisyonu sırasında resmileştirildi. Zirve, teknoloji alanında önde gelen uluslararası uzmanları ve bilim insanlarını bir araya getirdi.

SDAIA Ulusal Yapay Zeka Merkezi (NCAI) CEO'su Dr. Yaser bin Muhammed Alonaizan ile Microsoft Arabia Başkanı Turki Badhris tarafından imzalanan mutabakat, iki taraf arasında çeşitli temel alanlarda kapsamlı bir iş birliği çerçevesi oluşturmayı amaçlıyor.

Bu, özellikle Arapça Büyük Dil Modelleri üzerine odaklanarak, Üretken Yapay Zeka alanında inovasyonu hızlandırmaya adanmış ortak bir Mükemmeliyet Merkezi'nin geliştirilmesini içeriyor.

Geliştirilen ortaklıkla birlikte SDAIA'nın Arapça LLM (geniş dil modeli) programı olan ALLaM da genel olarak Microsoft Azure'da kullanılabilir olacak.

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