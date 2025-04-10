Microsoft, baştan aşağı yeniliyor! Yepyeni görünüm kapıda

Microsoft, Office uygulamalarının simgelerini yenilemek için kolları sıvadı. Şirketin kullanıcılara gönderdiği ankette ortaya çıkan 3 boyutlu simgeler, Fluent 2 tasarım diliyle modern bir görünüm vadetti.

OFFICE SİMGELERİNE 3D DOKUNUŞU: YENİ TASARIMLAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI!

Microsoft, Word, Excel ve PowerPoint gibi popüler Office uygulamalarının simgelerini 3 boyutlu hale getirdi. Kullanıcı geri bildirimleriyle şekillenen tasarımlar, Windows 11’in 3D emojilerini anımsattı.

MICROSOFT’TAN SÜRPRİZ HAMLE: OFFICE SİMGELERİ YENİLENİYOR!

Office simgeleri, 2018’den bu yana ilk kez büyük bir değişimle karşı karşıya. Microsoft’un bazı kullanıcılara e-posta yoluyla sunduğu anket, yeni 3 boyutlu simgelerin ilk görüntülerini ortaya çıkardı.

FLUENT 2 İLE OFFICE DÖNÜŞÜYOR: SİMGELER GÜNCELLENİYOR!

Microsoft, Office uygulamalarını Fluent 2 tasarım anlayışıyla yeniliyor. Reddit’te paylaşılan ankette görülen 3D simgeler, kullanıcıların beğenisine sunuldu. Şirket, geri bildirimlerle son rötuşları yaptı.

WORD, EXCEL, POWERPOINT YENİ YÜZÜYLE GELİYOR: 3 BOYUTLU SİMGELER YOLDA

Microsoft’un Office simgeleri için hazırladığı 3D tasarımlar gün yüzüne çıktı. Windows 11 ile uyumlu yeni görünüm, Fluent 2’nin modern çizgilerini taşıdı.

OFFICE’TE BÜYÜK DEĞİŞİM ZAMANI: YENİ SİMGELER TEST EDİLİYOR!

Microsoft, 2018’de sadeleşen Office simgelerini şimdi 3 boyutlu bir boyuta taşıyor. Kullanıcılara gönderilen e-posta anketiyle tanıtılan tasarımlar, resmi duyuru öncesi merak uyandırdı.

MICROSOFT OFFICE’E MODERN DOKUNUŞ: 3D SİMGELER GÜNDEMDE!

Office uygulamalarının simgeleri, Fluent 2 ile yenilendi. Microsoft’un test ettiği 3 boyutlu tasarımlar, ankette kullanıcıların karşısına çıktı.