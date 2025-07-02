Microsoft binlerce çalışanını kapı dışarı edecek! Resmen duyurdular...

Düzenleme: Kaynak: AA
Microsoft binlerce çalışanını kapı dışarı edecek! Resmen duyurdular...

Microsoft, çalışanlarının yaklaşık yüzde 4'ünü işten çıkaracağını açıkladı.

Microsoft'un açıklamasında, en iyi zamanlarda bile stratejik gereksinimlere uyum sağlamak için düzenli olarak iş gücünde ayarlamalar yapıldığı bildirildi.

Daha çevik hale gelmek amacıyla yönetim katmanlarının azaltılacağına işaret edilen açıklamada, verimliliği artırmak için süreçler, ürünler ve rollerin sadeleştirilerek gereksiz tekrarların en aza indirileceği kaydedildi.

thumbs-b-c-2b573c3077b8adeb78bacb89f645f2d4.jpg

Açıklamada, yapılan bu değişikliklerin şirketin toplam iş gücünün yüzde 4'ünden daha azını etkilemesinin beklendiği aktarılırken, ABD basınında işten çıkarmaların yaklaşık 9 bin çalışanı kapsadığı haberleri yer aldı.

Microsoft sözcüsü, konuya ilişkin açıklamasında, "Şirketi ve ekipleri dinamik bir pazarda başarıya en iyi şekilde konumlandırmak için gerekli organizasyonel değişiklikleri uygulamaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Son Haberler
Fenerbahçe'den milli futbolcu için rekor bonservis: Mourinho çok istiyor
Fenerbahçe'den milli futbolcu için rekor bonservis: Mourinho çok istiyor
Microsoft binlerce çalışanını kapı dışarı edecek! Resmen duyurdular...
Microsoft binlerce çalışanını kapı dışarı edecek! Resmen duyurdular...
Lyon'u örnek verdi: Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yapabilir misiniz?
Lyon'u örnek verdi: Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yapabilir misiniz?
Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası!
Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası!
Ülkenin dört bir yanında orman yangınları sürüyor
Ülkenin dört bir yanında orman yangınları sürüyor