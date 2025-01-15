Microsoft, Copilot Chat'i kullanıma açtı

Microsoft, şirketler için yeni bir ödeme planı sunarak Copilot Chat adlı yapay zeka destekli özelliğini kullanıcılarla buluşturdu. Microsoft 365 Copilot uygulamasının bir parçası olarak geliştirilen Copilot Chat, OpenAI’ın GPT-4o modeliyle destekleniyor ve kullanıcılara esnek bir ödeme modeli sağlıyor. Bu plan, dosya özetleme, belgeler hazırlama, yapay zeka ile görsel oluşturma ve iş akışı otomasyonları gibi çok yönlü işlevler sunuyor.

YENİ ÖZELLİKLER VE ESNEKLİK

Microsoft’un açıklamasına göre, Copilot Chat, şirketlere özgü ajanlar oluşturup bunları yönetme imkânı tanıyor. IT yöneticileri, bu ajanları kurum geneline yayabilir, güvenliğini sağlayabilir ve belirli görevleri otomatize edebilir. Örneğin, bir saha çalışanına talimatların önceden aktarılması ya da bir toplantıdan önce hesap detaylarının paylaşılması gibi basit ama etkili işlevler gerçekleştirilebiliyor.

Microsoft’un blog yazısında, “Copilot Chat, Microsoft 365 ticari kullanıcıları için mevcut ücretsiz sohbet deneyimimize eklenen esnek bir ödeme modelidir ve kurum genelinde yapay zeka alışkanlıklarını teşvik etmek için güçlü bir yoldur” denildi.

Microsoft Copilot nedir? Microsoft Copilot nasıl kullanılır?

COPİLOT CHAT VE MİCROSOFT 365 COPİLOT’UN FARKLARI

Copilot Chat, Microsoft 365 Copilot’dan farklı olarak daha az özellik sunuyor. Teams, Outlook, Word, Excel ve PowerPoint gibi uygulamalardaki özelleştirme seçenekleri ile Copilot Analytics gibi özellikler bu planda yer almıyor. Ancak metre bazlı ödeme sistemi ile şirketlere esneklik sağlanması hedefleniyor.

GÜÇLÜ BİR GELECEK VİZYONU

Microsoft CEO’su Satya Nadella, 2025 yılında şirketin odak noktasının, “Tüm uygulama kategorilerini yeniden şekillendirecek yapay zeka modellerine dayalı uygulamalar” olacağını belirtti. Nadella, iki yıldır süre gelen çalışmaların şirketin bu alandaki stratejisini güçlendirdiğine vurgu yaptı.