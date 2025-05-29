Microsoft hava durumu işine de el attı: Günler öncesinden haber veriyor

Microsoft Research AI for Science ekibi tarafından geliştirilen Aurora adlı yapay zekâ modeli, iklim değişikliğinin etkilerini daha doğru analiz edebilen, hava olaylarını daha isabetli öngörebilen bir sistem olarak tanıtıldı. Şirketin Redmond’daki merkezinden yapılan açıklamaya göre Aurora, yalnızca hava durumu değil, aynı zamanda kasırga, tayfun, hava kirliliği ve okyanus dalgaları gibi çevresel olayları da yorumlayabiliyor. Bu model, geleneksel tahmin sistemlerine kıyasla çok daha düşük hesaplama maliyetiyle çalışıyor ve saniyeler içinde sonuç üretebiliyor.

Aurora’nın eğitimi sırasında bir milyondan fazla saatlik veriden faydalanıldı. Bu veri seti; uydu görüntüleri, radar istasyonları, meteoroloji merkezlerinin kayıtları, simülasyonlar ve mevcut tahminlerden oluşuyor. Microsoft yetkilileri, bu verilerin şimdiye kadar bir araya getirilmiş en büyük atmosferik veri seti olduğunu belirtiyor.

NATURE’DA YAYINLANAN SONUÇLAR

Modelin başarısı Nature dergisinde yayımlanan bilimsel makalede detaylandırıldı. Aurora, özellikle üç alanda dikkate değer başarı sağladı: Dünya genelinde beş günlük hava kirliliği tahminlerinde yüzde 74 doğruluk, on günlük okyanus dalgası tahminlerinde yüzde 86 doğruluk ve on günlük genel hava durumu tahminlerinde mevcut ileri düzey sistemleri yüzde 92 oranında geride bırakan bir performans. En çarpıcı başarı ise aşırı hava olaylarında ortaya çıkıyor. Bu tür olaylar öncesinde yapılan tahminlerde Aurora’nın doğruluğu diğer modellere göre kayda değer ölçüde daha yüksek.

Araştırmada, Cambridge ve Amsterdam üniversitelerinden iklim bilimciler, meteorologlar ve veri bilimcileri Microsoft ekibiyle birlikte çalıştı. Megan Stanley, Microsoft Research’te görev alan baş araştırmacılardan biri olarak şunları ifade etti:

Bu modeli diğerlerinden ayıran şey, çok sayıda farklı kaynaktan gelen verileri bir arada işlemesi. Bu sadece genel doğruluğu artırmakla kalmıyor, aynı zamanda aşırı hava olaylarını daha isabetli öngörmemizi sağlıyor.

HESAPLAMA GÜCÜ AZ, ETKİ GÜCÜ BÜYÜK

Aurora’nın belki de en dikkat çekici yönlerinden biri, yüksek doğruluk seviyesine ulaşmasına rağmen düşük işlem maliyetiyle çalışması. Geleneksel hava tahmin sistemleri yoğun işlem gücü gerektirirken Aurora, benzer sonuçları çok daha hızlı elde ediyor. Bu da onu sadece gelişmiş ülkeler için değil, altyapısı daha sınırlı olan bölgeler için de erişilebilir hale getiriyor.

Microsoft, Aurora’yı yalnızca akademik bir proje olarak bırakmayı değil, gerçek dünyada uygulamaya koymayı da hedefliyor. Özellikle afet yönetimi, tarım planlaması ve hava ulaşımı gibi sektörlerde Aurora’nın ciddi bir dönüşüm yaratması bekleniyor.

Geliştiriciler, Aurora’nın zamanla daha da geliştirileceğini ve yeni çevresel parametreleri de kapsayacak şekilde genişletileceğini belirtiyor. Yapay zekâ ve çevresel analizlerin kesişiminde konumlanan bu yenilikçi sistem, gelecekteki iklim stratejilerinde önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.