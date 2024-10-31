Microsoft, ilk çeyrek beklentilerini yapay zekayla aştı

Microsoft, 2024 mali yılının ilk çeyreğinde bulut odaklı faaliyetleri sayesinde hem gelir hem de kâr beklentilerini aşmayı başardı. Çeyrek sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse değeri işlem sonrası %2 oranında yükseldi. Şirket, OpenAI gibi AI projelerine yaptığı milyar dolarlık yatırımlar sayesinde AI alanında büyük bir pazar avantajı elde etti. Ancak Amazon, Alphabet ve Salesforce gibi rakiplerin OpenAI’a alternatifler geliştirmesiyle artan rekabetle de karşı karşıya.

CEO Satya Nadella, açıklamasında AI’nin iş süreçlerini ve iş yapış şekillerini dönüştürdüğüne dikkat çekti. Nadella, “AI platformlarımız ve araçlarımızla müşterilerimize yeni büyüme fırsatları sunarak onların operasyonel verimliliğini artırıyoruz ve bu sayede yeni müşteri kazanımları sağlıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Şirketin çeyrek bazında hisse başına kazancı (EPS) 3,30 dolar olarak gerçekleşti ve bu, analistlerin 3,10 dolarlık beklentisinin üzerine çıktı. Gelir ise 65,6 milyar dolar seviyesine ulaşarak analistlerin 64,5 milyar dolar tahminini geride bıraktı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise EPS 2,99 dolar ve gelir 56,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Microsoft'un bu güçlü performansı, yapay zeka destekli çözümleri ve gelişmiş bulut altyapısına dayalı iş stratejisinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Microsoft’un artan AI yatırımları ve bulut çözümlerine olan talep, şirketin büyüme potansiyelini daha da artırıyor. Ancak şirket, Amazon ve Google gibi devlerin oluşturduğu rekabet ortamında güçlü kalmak için yenilikçi çözümler sunmaya devam etmeyi hedefliyor.