Microsoft o soruna jet hızında çözüm üretti!

Windows 11’e bu yeni özelliğin gelmesiyle birlikte mevcut sistemde çalışır halde bulunan enerji tasarruf modunun manuel olarak kullanılmasının haricinde otomatik olarak devreye girmesi sağlanacak. Bu sayede söz konusu teknolojide daha akıllı ve esnek bir yapı haline gelecek.

Öte yandan bu yeni sistemle birlikte kullanıcı davranışları, cihazın mevcut şarj seviyesi donanım kaynaklarının kullanım yoğunluğu benzer faktörlerde analiz edilerek daha verimli çalışma sağlanacak. Bununla birlikte sistemin yalnızca pil yüzdesine göre değil gerçi kullanım senaryolarına göre tepki vermesi de sağlanıyor.

Windows Insider programı yetkililerinden Brandon LeBlanc, Uyarlanabilir Enerji Tasarrufu modunun geliştirilmekte olduğunu doğruladı.

