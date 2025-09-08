Microsoft, Outlook Lite'nin fişini çekiyor

Microsoft, Android kullanıcıları için geliştirdiği hafif ve az yer kaplayan e-posta uygulaması Outlook Lite'ı sonlandırma kararı aldığını duyurdu. 6 Ekim 2025 tarihinden itibaren uygulamanın Google Play Store'dan kaldırılacağı ve bu tarihten sonra indirilemeyeceği belirtildi. Uygulamayı daha önce yüklemiş olanlar şimdilik kullanmaya devam edebilecek, ancak Microsoft uzun vadede bu uygulamanın veri erişimini de sonlandıracak.

Bu sürpriz gelişme, teknoloji dünyasında yankı uyandırdı. Şirketin, Microsoft 365 Yönetici Merkezi portalında yayınladığı MC1148534 kimlik numaralı bildirimle kullanıcılara duyurulan bu karar, Neowin ve Ghacks gibi saygın teknoloji siteleri tarafından da doğrulandı. Kararın arkasındaki gerekçe ise henüz netlik kazanmadı.

NEDEN OUTLOOK LİTE?

Microsoft, Outlook Lite'ı Temmuz 2022'de özellikle sınırlı donanım özelliklerine sahip giriş seviyesi akıllı telefonlar için bir çözüm olarak piyasaya sürmüştü. Uygulama, ana sürüm olan Outlook Mobile'a göre çok daha az depolama alanı kullanıyor ve daha az RAM tüketiyordu. Bu sayede, düşük performanslı cihazlarda dahi akıcı bir e-posta deneyimi sunmayı hedefliyordu. Microsoft o dönem, uygulamanın "hızlı performans, düşük pil tüketimi ve tüm ağlar üzerinde çalışma" gibi özellikler sunduğunu belirtmişti. Bu özellikler sayesinde Outlook Lite, kullanıcılar arasında hızla yayıldı.

MİLYONLARCA KULLANICI ETKİLENECEK

Piyasaya sürülmesinden sadece 1,5 yıl sonra 5 milyondan fazla indirmeye ulaşan Outlook Lite, Ağustos 2024 itibarıyla bu sayıyı 10 milyonun üzerine çıkarmıştı. Uygulamanın Play Store sayfasındaki mevcut veriler de 10 milyondan fazla indirmeye sahip olduğunu gösteriyor. Microsoft'un, bu kadar geniş bir kullanıcı tabanına sahip bir uygulamayı neden sonlandırma kararı aldığı ise merak konusu.

KULLANICILAR NE YAPMALI?

Outlook Lite uygulamasını kullanan kişilerin, e-posta erişimine devam edebilmek için Microsoft'un ana uygulaması olan Outlook Mobile'a geçiş yapması gerekecek. Outlook Mobile, Lite versiyonuna kıyasla daha fazla depolama alanı ve işlemci gücü gerektiriyor. Ancak e-posta yönetimi dışında takvim gibi ek özellikler de sunarak daha kapsamlı bir deneyim sağlıyor.

Microsoft, uygulamanın ne zaman tamamen kullanılamaz hale geleceğine dair kesin bir tarih vermezken, veri erişiminin de belli bir süre sonra kesileceğini belirtti. Bu durum, özellikle düşük donanımlı cihaz sahiplerini alternatif çözümler aramaya itebilir. Play Store'daki Outlook Lite sayfasında, uygulamanın kaldırılacağına dair herhangi bir uyarı bulunmaması ise kullanıcıları şaşkınlığa uğrattı.