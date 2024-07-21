Microsoft piyasaları talan etti

AVRUPA MERKEZ BANKASI PAS DEDİ

Avrupa Merkez Bankası (AMB) refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50 seviyesinde sabit tuttuğunu açıkladı. AMB tarafından yapılan açıklamaya göre, Euro Bölgesi'nde fiyat baskılarının hala yüksek olduğunu ve manşet enflasyonun 2025’e kadar hedefin üzerinde kalacağını ifade etti.

Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentiyle aynı

Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları takip edildi. Enflasyon haziranda aylık yüzde 0,2 olurken, yıllık bazda yüzde 2,5’e yükseldi.

BEJ KİTAP’TAN DİKKAT ÇEKEN VURGU

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma yönelik değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun temmuz sayısını yayımladı. Yayımlanan raporuna göre üçüncü çeyreğe girerken birçok bölge, ekonomik aktivitenin düştüğü ya da yatayda kaldığı belirtildi.

Altında rekor üstüne rekor

Yatırımcıların Fed'in 2024’te faiz indirimine yönelik daha güçlü tahminleri olması ve ABD siyasetine dair belirsiz görünüm sebebiyle 17 Temmuz’da rekor tazeledi. Ons altın 2.484 dolar seviyesine yükseldi.

Gram altında, yine aynı tarihte ons altın ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle, 2.642 lira seviyesine yükselerek rekor kırdı.

Dünya genelinde Microsoft sorunu yaşandı

Dünya genelinde havayolu şirketleri, bankalar ve London Stock Exchange (LSE)’den teknik sorunlar olduğuna yönelik bilgiler gelirken, Microsoft Corp. çevrimiçi hizmetlerinde bir kesinti yaşandığını açıkladı. Bankacılık sisteminden hava yolu sistemine kadar aksamalar görüldü.

Konut fiyatlarında şaşırtan gelişme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) konut fiyat endeksi verileri kapsamında mayısta konut fiyatlarındaki artış gerilemesi devam etti. Konut fiyatları yıllık olarak yüzde 45 oranında artış gösterirken reel olarak yüzde 14,9 oranında azalma kaydetti.

MECLİS PAKETE ONAY VERDİ

Kamuda tasarruf tedbirlerine dair düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek kanunlaştı. Yasanın 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek.