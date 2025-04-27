Microsoft reklamındaki detay: İki aydır kimse fark etmedi

Düzenleme: Elçin Kılıç
Microsoft reklamındaki detay: İki aydır kimse fark etmedi

Microsoft, yapay zeka destekli bir reklam videosu hazırlayarak büyük bir gizlilikle yayımladı. Aylar sonra farkedilen bu yenilikçi yaklaşım, reklam sektöründe çığır açabilir.

Yapay zeka, günümüzün dijital dünyasında hızla yayılmaya devam ediyor. Gelişen teknoloji sayesinde, birçok içerik, yapay zeka tarafından üretiliyor ve bu içerikler o kadar yüksek kalitede oluyor ki, izleyici çoğu zaman bunun farkına bile varmıyor. Microsoft, bu durumu açıkça gözler önüne seren bir örnek sundu. Şirket, 30 Ocak'ta yayımladığı yeni Surface reklam videosunun, tamamen yapay zeka tarafından yaratıldığını ve aylarca kimsenin bunu fark etmediğini açıkladı.

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MİCROSOFT'UN YENİLİKÇİ REKLAMI

Microsoft, Surface Pro ve Surface Laptop'un faydalarını tanıttığı bu videoyu, YZ kullanarak üretti. Microsoft’un iletişim yöneticisi Jay Tan, videonun büyük kısmının yapay zeka ile üretildiğini ve bunun sürecinin titiz bir şekilde yapıldığını belirtti. Ancak bu, kolay bir iş değildi. Zira, bazen yapay zeka yanlış sonuçlar üretiyor, bu da gerçek içerikler ile düzeltilmek zorunda kalıyordu. Tan, özellikle büyük planlarda ve karmaşık hareketlerde, yapay zekanın düzgün sonuç veremediğini ve bu sahnelerin canlı çekimlerle tamamlandığını söyledi. Buna karşın, hızlı kesmeler veya sınırlı hareket içeren sahnelerde yapay zeka kullanmanın çok daha verimli olduğunu belirtti.

YAPAY ZEKA İLE ZAMAN VE MALİYET TASARRUFU

Microsoft, yapay zeka kullanarak reklam üretim sürecinde önemli bir zaman ve maliyet tasarrufu sağladıklarını belirtti. Şirketin açıklamasına göre, bu süreç normalde ihtiyaç duyulan zaman ve maliyetin %90'ını azalttı. İnovasyonun arkasındaki yaratıcı ekip, ilk olarak yapay zekayı etkileyici bir senaryo hazırlamak için kullandı. Ardından, yazılı komutlar ve örnek görsellerle yapay zekayı yönlendirerek, reklamın metinlerini ve görsellerini oluşturdular. Elde edilen görüntüler, hata ve alucinasyonlardan arındırıldıktan sonra video jeneratörlerine aktarıldı. Yaratıcı yönetmen Cisco McCarthy, bu sürecin sürekli bir revizyon ve sabır gerektirdiğini söyledi:

Her zaman nihai bir plan yoktur, süreçte birçok deneme ve yanılma olur.

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KİMSE FARK ETMEDİ

Microsoft’un bu reklamı, 50 binin üzerinde görüntülenme aldı. Ancak, bu videoyu izleyen hiçbir kullanıcı, videonun yapay zeka ile üretilmiş olduğunu fark etmedi. Şirketin açıklamasına göre, izleyiciler genellikle reklamın gerçek görüntüler olduğunu düşündüler, bu da yapay zekanın ne kadar güçlü bir araç haline geldiğini bir kez daha gösteriyor. Bu gelişme, reklam sektöründe yapay zekanın kullanımının ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor.

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GELECEKTE YAPAY ZEKA VE REKLAM

Microsoft’un bu denemesi, reklam sektörünün geleceği için önemli bir dönüm noktası olabilir. Yapay zekanın içerik üretimindeki rolü giderek daha fazla artacak ve bu teknoloji, hem maliyetleri düşürecek hem de daha verimli çalışma yöntemleri sunacak. Şirketler, reklam videoları ve diğer dijital içerikler için bu tür yenilikçi yöntemlere yönelmeye devam edebilir.

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