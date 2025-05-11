Microsoft Teams kullanıcılarına müjde: Beklenen özellik Temmuz’da geliyor

Microsoft, dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Teams platformuna güvenlik odaklı yeni bir özellik kazandırıyor. Şirket, toplantılar sırasında paylaşılan hassas bilgilerin ekran görüntüsü alınarak izinsiz paylaşımını engellemek için “Ekran Görüntüsü Engelleme” adını verdiği bir özelliği Temmuz 2025’te kullanıma sunacağını duyurdu.

Microsoft 365 Yol Haritası'nda duyurulan özelliğe göre, biri ekran görüntüsü almaya çalıştığında, toplantı penceresi otomatik olarak karartılacak. Böylece ekran görüntüsü yerine siyah bir ekran görünecek. Özellik; Windows ve Mac masaüstü uygulamalarında, iOS ve Android mobil uygulamalarda kullanılabilecek.

Desteklenmeyen platformlardan katılan kullanıcılar ise yalnızca sesli moda alınacak. Böylece görüntülü içeriklerin korunması sağlanacak. Ancak yine de fiziksel bir cihazla ekranın fotoğrafını çekmek gibi yollarla bu önlemler aşılabilir.

Microsoft, özelliğin toplantı yöneticileri veya sistem yöneticileri tarafından manuel olarak mı etkinleştirileceği, yoksa varsayılan olarak mı sunulacağı konusunda henüz net bir bilgi paylaşmadı.

Öte yandan Meta da geçtiğimiz ay WhatsApp’a benzer bir koruma sistemi eklemişti. “Gelişmiş Sohbet Gizliliği” adı verilen bu sistem, özel sohbetlerde ve grup görüşmelerinde paylaşılan medyaların kaydedilmesini ve dışa aktarılmasını engelliyor.

Microsoft ayrıca Haziran 2025'te Teams Rooms için yönetim yetkilerini içeren yeni bir güncelleme, BizChat ve Copilot Studio’nun etkileşimli ajanlarını toplantılara entegre etme, birebir görüşmelerde Copilot destekli sesli özet çıkarma özelliklerini de devreye alacak.

Ocak ayında Microsoft, dış erişime açık Teams kullanıcılarını hedef alan kimlik avı saldırılarını tespit eden ve kullanıcıları uyararak marka taklitçiliğine karşı koruyan yeni özelliğin Şubat 2025’e kadar tüm kullanıcılara sunulacağını da açıklamıştı.

Geçen yıl düzenlenen Enterprise Connect konferansında açıklanan verilere göre, Microsoft Teams platformu 181 ülkede ve 44 dilde 320 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaşmış durumda.