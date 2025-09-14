Microsoft Teams, Office 365’ten ayrıldı

Microsoft, Avrupa Birliği’nin (AB) rekabet kurallarını ihlal ettiği iddialarının ardından önemli bir adım attı. AB Komisyonu’nun 2019 yılında başlayan soruşturması, Microsoft’un Teams uygulamasını Office 365 paketine dahil etmesi nedeniyle gündeme gelmişti. Rakip platform Slack, Microsoft’un pazar hâkimiyetini kötüye kullanarak Teams’i müşterilere zorunlu kıldığını ve kaldırılmasını engellediğini iddia etmişti.

AB Komisyonu, 2023’te resmi bir soruşturma başlatarak Microsoft’a baskı uyguladı. Şirket, uzun süren müzakerelerin ardından bir uzlaşmaya vararak, olası yüksek cezadan kaçınmayı başardı. Uzlaşmanın onaylanmasıyla birlikte, Office 365 ve Microsoft 365 paketleri Teams olmadan daha düşük bir fiyatla sunulacak.

FİYAT VE ESNEKLİK AVANTAJLARI

Yeni düzenlemeye göre Office 365 ve Microsoft 365 paketlerinin fiyatı kullanıcı başına aylık yaklaşık 2 euro düşecek. Teams ise ayrı bir ürün olarak kullanıcı başına aylık yaklaşık 5 euro karşılığında satılacak. Bu hamle, şirketin hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için daha esnek seçenekler sunmasını sağlayacak.

AB’deki kullanıcılar, Teams verilerini rakip platformlara taşıyabilecek. Bu da kullanıcıların belirli bir ekosisteme bağlı kalmadan işbirliği araçlarını seçmesine olanak tanıyor. Microsoft ayrıca, Teams’in diğer işbirliği uygulamalarıyla daha uyumlu çalışmasını sağlayacak güncellemeler yapmayı taahhüt etti.

AB’NİN BÜYÜK TEKNOLOJİYE MESAJI

Avrupa Birliği, büyük teknoloji şirketlerinin pazar gücünü kullanarak müşterileri zorla belirli ürünleri kullanmaya yönlendirmesini önlemeye çalışıyor. Microsoft’un Teams’i Office 365 paketine dahil etmesi, Slack ve Zoom gibi rakiplerin rekabetini zorlaştırmıştı. Uzlaşma, AB’nin kullanıcı lehine adımlar atarken, ABD ile gereksiz politik gerilimi önleme çabasının da bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Microsoft’un rakipleri Google, Amazon ve Apple da bu gelişmeleri yakından takip ediyor. AB, daha önce Apple’ı USB-C adaptör kullanmaya zorlamıştı; bu durum, teknoloji devlerinin düzenleyicilerle iş birliği yapmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

KÜRESEL ETKİLER VE KULLANICIYA YANSIMALARI

AB Komisyonu’nun uzlaşmayı önümüzdeki haftalarda onaylaması bekleniyor. Anlaşmanın Avrupa’da yedi ila on yıl boyunca geçerli olması planlanıyor. Microsoft, bu değişiklikleri yalnızca Avrupa ile sınırlı tutmayacak, küresel olarak da uygulamayı hedefliyor.

Bu gelişmeler, kullanıcılar ve işletmeler için daha fazla seçim özgürlüğü anlamına geliyor. Slack ve Zoom gibi rakipler artık Microsoft ekosistemine karşı daha rahat rekabet edebilecek. Sonuç olarak, kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına en uygun işbirliği araçlarını seçme imkanına kavuşuyor.