Microsoft UAC sorununu giderdi

Geçtiğimiz ay, Windows kullanıcıları uygulama kurulumlarında beklenmedik sorunlarla karşılaştı. Standart bir kullanıcı, MSI tabanlı bir uygulamayı onarmaya çalıştığında veya Office Professional Plus 2010’u çalıştırma veya Güvenli Masaüstü’nü etkinleştirme gibi belirli işlemleri yürütürken sürekli olarak yönetici yetkisi isteyen “Kullanıcı Hesabı Denetimi” (UAC) ekranıyla karşı karşıya kalıyordu. Bu durum, Windows 11, Windows 10 ve hatta sunucu platformlarındaki uygulama yüklemelerini bozarak iş akışını aksatıyordu.

Microsoft, başlangıçta bu sorunu "Bilinen Sorun Geri Alma" (KIR) adı verilen geçici bir yöntemle çözmeye çalışsa da, kalıcı ve kesin çözüm dün itibarıyla dağıtılan KB5065426 numaralı güncelleme ile sağlandı. Artık UAC istemleri, yalnızca özel ayrıcalıklar gerektiren ve hedef dosyada yükseltilmiş bir eylem içeren MSI onarım işlemleri için gösterilecek. Ayrıca, bilişim teknolojileri (BT) yöneticileri, belirli uygulamalar için bu istemlerin etrafından dolaşmak amacıyla izin listeleri yapılandırabilecekler. Bu yeni yaklaşımla, daha önceki Grup İlkesi yapılandırmasına artık gerek kalmadı.

NDI YAYINCILARININ GECİKME SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Uygulama kurulumu sorunlarının yanı sıra, ağ üzerinden video aktarımı sağlayan NDI (Network Device Interface) teknolojisini kullanan yayıncılar da benzer bir mağduriyet yaşıyordu. OBS gibi popüler yayın yazılımlarını etkileyen bir diğer hata, NDI üzerinden yapılan yayınlarda takılmalara, gecikmelere ve ses/görüntü akışında kesilmelere neden oluyordu. Bu durum, özellikle canlı yayın yapan içerik üreticileri için ciddi performans kayıpları anlamına geliyordu.

Microsoft, sorunu kabul ederek kullanıcılara geçici bir çözüm olarak NDI Alıcı Modunu TCP veya UDP olarak yapılandırmalarını önermişti. Ancak şirketin dün yayınladığı yeni yamalar, bu geçici çözüme olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırdı ve sorunu kökten düzeltti. Bu hata, Windows 11 (24H2 sürümü) ve Windows 10 (22H2 ve 21H2 sürümleri) kullanıcılarını etkilerken, sunucu platformlarında ise herhangi bir sorun gözlemlenmemişti.