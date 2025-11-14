Teknoloji devi Microsoft, 14 Ekim 2025'te resmi desteği sona eren Windows 10 işletim sistemini kullanmaya devam etmek isteyen milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren kritik bir sorunu çözüme kavuşturdu.

İşletim sistemi için bir yıllık ücretli veya ücretsiz Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (ESU) programına kayıt olmayı sağlayan sihirbazda yaşanan ve kullanıcıların kaydını tamamen engelleyen bir hata, dünya çapında endişeye yol açmıştı.

Şirket, "Yama Salısı" sonrası yayımladığı KB5071959 numaralı acil durum (out-of-band) güncellemesiyle bu teknik aksaklığa hızlı bir şekilde müdahale etti.

Güncelleme sayesinde, kayıt sırasında sihirbazın beklenmedik şekilde kapanmasına veya "Bir şeyler ters gitti" gibi hatalar vermesine neden olan sorun ortadan kalktı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE UZMAN GÖRÜŞLERİ: GÜVENLİK AÇIĞI RİSKİ YÜKSEK

Siber güvenlik uzmanları, bu tür bir hatanın kritik bir dönemde ortaya çıkmasının potansiyel tehlikelerine dikkat çekti.

ABD merkezli siber güvenlik firması Bleeping Computer'ın baş editörü Michael Kan, konuya ilişkin açıklamasında, "ESU, Windows 10'u destek sona erdikten sonra bile güvende tutmanın tek yolu. Kayıt sürecindeki bu arıza, kullanıcıların hayati önemdeki ilk ESU güvenlik güncelleştirmesi olan KB5068781'i almasını engelledi. Bu, milyonlarca cihazı, özellikle de Patch Tuesday'de giderilen son keşfedilen güvenlik açıklarına karşı tamamen korumasız bıraktı" ifade etti.

Kan, Microsoft'un sorunu ilk ESU güncellemesiyle aynı gün yayımlanan acil bir yamayla düzeltmesinin, durumun ne denli acil olduğunu kanıtladığını belirtti.

Teknoloji analisti ve The Register yazarı Richard Speed ise Microsoft'un kalite kontrol süreçlerini eleştirdi.

Speed, "ESU programı, Windows 10'un destek sonu için aylar süren bir tanıtımın ardından geldi. Ancak Microsoft, en kritik adımı olan kayıt sisteminin bile düzgün çalışmasını garanti edemedi. Bu hata, yanlış uyarı mesajlarından çok daha ciddiydi; güvenlik güncellemelerini tamamen durdurdu" dedi.

Speed, bu durumun, şirketin yazılım kalitesi konusundaki sorunlarının sürdüğünü gözler önüne serdiğini kaydetti.

KULLANICILAR ARTIK GÜVENLE KAYIT OLABİLİYOR

Microsoft'un yayımladığı resmi açıklamada, yeni güncelleme (KB5071959) ile birlikte etkilenen kullanıcıların, Windows Update üzerinden güncellemeyi yükleyip cihazlarını yeniden başlattıktan sonra ESU kayıt sihirbazını sorunsuz bir şekilde kullanabileceği vurgulandı.

Bu düzeltme, eski donanımları nedeniyle Windows 11'e geçiş yapamayan ancak internet bağlantılı cihazlarında güvenlik riskini en aza indirmek isteyen kullanıcılar için büyük bir rahatlama oldu.

ESU programı, kullanıcıların yıllık 30 dolarlık ödeme, 1.000 Microsoft Puanı kullanma veya Ayarlarını Microsoft hesabına yedekleyerek bir yıllık ek güvenlik desteği almasına olanak tanıyor.