Microsoft, Windows XP temalı Crocs çıkardı



Microsoft, 50. kuruluş yılın için özel Windows XP temalı Crocs ayakkabılar tasarladı. Tasarlanan crocslar kısa sürede sosyal medyada yayılarak, büyük beğeni topladı.

Tasarımda Windows XP'nin meşhur “Bliss” duvar kağıdı teması dikkat çekiyor.

Ayakkabılar Clippy, Internet Explorer, Belgelerim ve MSN logosu gibi 2000’li yılların ikonik Windows simgelerini taşmasıyla duygusal tepkileri de beraberinde getirdi.

Yalnızca Microsoft’un Instagram sayfası üzerinden düzenlenen çekilişle kazanılabilen crocsların satışa sunulması beklenmiyor.

Ancak şirketten bu kapsamda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.