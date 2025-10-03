Microsoft, Windows XP temalı Crocs çıkardı

Gelişen teknoloji rekabet ortamını kızıştırdığı için teknoloji devleri yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalabiliyor. Bu kapsamda beklenmedik bir marka stratejisi de Microsoft’tan geldi. Şirket 50. yılına özel Windows XP temalı Crocs tasarladı.


Microsoft, 50. kuruluş yılın için özel Windows XP temalı Crocs ayakkabılar tasarladı. Tasarlanan crocslar kısa sürede sosyal medyada yayılarak, büyük beğeni topladı.

crocs.jpg

Tasarımda Windows XP'nin meşhur “Bliss” duvar kağıdı teması dikkat çekiyor.
Ayakkabılar Clippy, Internet Explorer, Belgelerim ve MSN logosu gibi 2000’li yılların ikonik Windows simgelerini taşmasıyla duygusal tepkileri de beraberinde getirdi.
Yalnızca Microsoft’un Instagram sayfası üzerinden düzenlenen çekilişle kazanılabilen crocsların satışa sunulması beklenmiyor.

w1.jpg

Ancak şirketten bu kapsamda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

