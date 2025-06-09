Microsoft, Xbox'ta yeni bir çağ başlatıyor

Microsoft, oyun dünyasını sarsacak yeni stratejisini duyurmaya hazırlanıyor. Xbox Games Showcase 2025 etkinliği öncesi yaşanan gelişmeler, konsol ve PC arasındaki sınırların hızla silineceğini gösteriyor. Son günlerde Xbox'a özel bazı oyunların, PC kullanıcılarının kütüphanelerinde "PC oyunları" olarak görünmesi dikkat çekti. Bu gelişme, şirketin sadece konsol odaklı geçmişinden uzaklaştığını ve platformlar arası bir gelecek kurma niyetini ortaya koyuyor.

PROJECT KENNAN VE CİHAZLAR ARASI BİRLEŞME

Şirketin üzerinde çalıştığı "Project Kennan" isimli taşınabilir bir cihazın da bu dönüşümün merkezinde olduğu iddia ediliyor. Windows tabanlı bu sistemin, Xbox oyunlarını hem PC hem de taşınabilir bir formda oynanabilir hale getirmesi bekleniyor. Bu sayede donanım bağımsızlığıyla oyunlara erişim sağlanacak. İddialar arasında ASUS’un da bu projede donanım ortağı olarak yer aldığı belirtiliyor.

STEAM VE EPİC GAMES DESTEĞİ

Andrea Maiellano’nun haberine göre Microsoft, yalnızca kendi oyunlarını değil, Steam ve Epic Games Store gibi rakip platformları da Xbox uygulamasına entegre etmeye hazırlanıyor. Şirketin sızdırılan görselleri bu planları doğrularken, bu adım Xbox uygulamasını evrensel bir oyun merkezi haline getirme hedefini gösteriyor. Microsoft, kullanıcıya maksimum esneklik sunmayı amaçlıyor ve yalnızca kendi içeriğine odaklanmak yerine, tüm dijital mağazaları bir araya getirmeye çalışıyor.

XBOX 360 OYUNLARI DA LİSTEDE

Olayın teknik bir hatadan çok bilinçli bir geçiş süreci olduğu düşünülüyor. Çünkü yalnızca güncel Xbox Series oyunları değil, Xbox 360 dönemine ait bazı klasik oyunlar da kullanıcıların PC kütüphanelerinde görünmeye başladı. Şu an için bu oyunların PC’de bulut üzerinden çalışmadığı bilinse de, bu durumun yeni cihazlar ve platform entegrasyonları ile değişmesi bekleniyor.

ÇOKLU PLATFORM DÖNEMİ BAŞLIYOR

Microsoft’un son yıllarda benimsediği "her şey bir Xbox olabilir" anlayışı, geleneksel oyun platformlarının dışına çıkıldığını net biçimde gösteriyor. Şirket, rakip konsollara oyunlarını açarak ve kendi cihazlarına rakip mağazaları entegre ederek kontrolü elden bırakmak pahasına kullanıcı deneyimini öne çıkarıyor. Örneğin Gears of War Reloaded gibi oyunların yalnızca Xbox değil, PlayStation 5 için de planlandığı öne sürülüyor.

SEKTÖRDE EŞİ BENZERİ YOK

Bu tür bir strateji, dijital oyun dağıtımı alanında daha önce görülmemiş bir yaklaşımı temsil ediyor. Microsoft, artık yalnızca donanım satan bir firma değil, platformlar üstü bir hizmet sağlayıcı haline gelme yolunda ilerliyor. Bu modelin başarısı, kullanıcıların yeni dönemi nasıl karşılayacağına bağlı olacak.