Son dönemde yapay zekaya yatırım yapan dev şirketlere Microsoft da eklendi. ABD’li şirket metinden görüntüye dönüştürme aracı MAI-Image-1'i duyurdu. Yakın zamanda ilk şirket içi Microsoft AI modellerini duyuran teknoloji devi , yeni görüntü oluşturucuyu "yolculuğumuzun bir sonraki adımı" olarak nitelendirdi.

Modelin öne çıkan özelliklerinden biri, doğal ışık efektlerini ve sahne derinliklerini oldukça gerçekçi şekilde işleyebilmesi. Bu sayede, dijital içerik üreticilerine profesyonel düzeyde bir görüntü oluşturma aracı sağlanmış oluyor.

MAI-Image-1 yalnızca görsel kaliteyle değil, kullanıcı talimatlarını anlama ve uygulama becerisiyle de öne çıkıyor. Kullanıcılar artık yalnızca ne görmek istediklerini değil, o görselin nasıl bir kompozisyon, ışık dengesi ya da atmosfer içermesi gerektiğini de belirleyebiliyor.

Yeni model, insanların farklı sistemlerden elde edilen çıktıları karşılaştırıp en iyisine oy verdiği yapay zeka kıyaslama sitesi LMArena'da şimdiden ilk 10'da yer almayı başardı.