Microsoft'tan açık kod hamlesi: WSL kaynak kodları erişime açıldı

Microsoft, geliştirici konferansı Build 2025 kapsamında önemli bir duyuruda bulundu. İlk kez Mart 2016’da tanıtılan Windows Subsystem for Linux (WSL), yaklaşık dokuz yıl sonra açık kaynak hale getirildi. Microsoft, kaynak kodları GitHub üzerinden erişime açtı.

Şirket tarafından Windows Developer Blog'da yapılan açıklamada, WSL’nin çeşitli bileşenlerini tanıtıldı. Ancak WSL 1'in çekirdek sürücüsü olan lxcore.sys ile dosya sistemi sürücüleri p9rdr.sys ve p9np.dll dışarıda hariçte tutuldu.

Linux nedir?

İlk testler 2016’da Windows Insider programıyla başlamış, ardından Temmuz ayında Windows 10’un 1607 sürümünde beta etiketiyle kullanıma sunulmuştu. Microsoft, 2019’da yayınladığı WSL 2 ile sanal bir Linux çekirdeği çalıştırma yeteneğini devreye aldı. Windows 11 ile birlikte GUI destekli Linux uygulamaları da doğrudan masaüstünde çalışabiliyor.

Windows 11 24H2 sürümünde WSL artık sisteme entegre değil, sadece indirilebilir bir paket olarak sunuluyor.