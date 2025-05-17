Microsoft’tan Apple’ı kızdıran gönderme: Sosyal medyada tartışma yarattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Microsoft’tan Apple’ı kızdıran gönderme: Sosyal medyada tartışma yarattı

Teknolojinin gelişmesi her yönüyle teknolojik eşyalara da yansıdı. Kullandığımız teknolojik araçların performansı kadar görünümü de önem taşıyor. Teknoloji devleri bu alanda da rekabeti hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Microsoft’tan Apple’a dikkat çeken bir gönderme yapıldı.

Microsoft ton YouTube üzerinden yayınlanan reklam filminde Copilot+ bilgisayarlarının hızına dikkat çekti.

Şirket bazı Windows modellerinin Apple’ın MacBook Air serisinden daha hızlı olduğu iddiasında bulunmaktan kaçınmadı. Teknoloji severlerin dikkatini çeken bu gönderme kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Microsoft’un reklamında belirttiğine göre; Copilot+ serisine ait üst seviye Windows bilgisayarlar, M3 çipli MacBook Air’la kıyaslandığında %58’e kadar daha hızlı çalışabiliyor.

Reklamda yer verilen bu iddia çok çekirdekli işlemcileri test eden Cinebench 2024 sonuçlarına dayanıyor.

Ancak bununla birlikte test verilerinin Mayıs 2024 tarihli olduğu ve güncel modellerle tam olarak örtüşmediği de belirtiliyor.

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Microsoft’tan Apple’ı kızdıran gönderme: Sosyal medyada tartışma yarattı
Microsoft’tan Apple’ı kızdıran gönderme: Sosyal medyada tartışma yarattı