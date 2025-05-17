Microsoft’tan Apple’ı kızdıran gönderme: Sosyal medyada tartışma yarattı

Microsoft ton YouTube üzerinden yayınlanan reklam filminde Copilot+ bilgisayarlarının hızına dikkat çekti.

Şirket bazı Windows modellerinin Apple’ın MacBook Air serisinden daha hızlı olduğu iddiasında bulunmaktan kaçınmadı. Teknoloji severlerin dikkatini çeken bu gönderme kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Microsoft’un reklamında belirttiğine göre; Copilot+ serisine ait üst seviye Windows bilgisayarlar, M3 çipli MacBook Air’la kıyaslandığında %58’e kadar daha hızlı çalışabiliyor.

Reklamda yer verilen bu iddia çok çekirdekli işlemcileri test eden Cinebench 2024 sonuçlarına dayanıyor.

Ancak bununla birlikte test verilerinin Mayıs 2024 tarihli olduğu ve güncel modellerle tam olarak örtüşmediği de belirtiliyor.