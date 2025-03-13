Microsoft’tan Azure için büyük güncelleme

Microsoft, bulut tabanlı tam yönetilen depolama ağı çözümü Azure Elastic SAN’a yeni özellikler ekledi. Güncellemeler, kapasite için otomatik ölçeklendirme, anlık görüntü desteği ve veri bütünlüğünü sağlayan CRC korumasını içeriyor. Bu yeniliklerle birlikte, kullanıcılar depolama yönetimini kolaylaştırırken maliyetleri optimize etme imkanına sahip olacak.

OTOMATİK ÖLÇEKLENDİRME İLE DAHA VERİMLİ DEPOLAMA

Microsoft, Azure Elastic SAN’in bulut blok depolama alanında otomatik ölçeklendirme sunan ilk çözüm olduğunu belirtiyor. Otomatik ölçeklendirme sayesinde, kullanıcılar depolama kapasitelerini belirlenen politikalar doğrultusunda otomatik olarak artırabiliyor. Örneğin, 100 TiB kapasiteye sahip bir Elastic SAN için, kullanılmayan alan 20 TiB’nin altına düştüğünde, sistem otomatik olarak 5 TiB ek depolama sağlıyor ve bu kapasite en fazla 150 TiB’ye kadar artırılabiliyor.

Bu özellik, işletmelerin gereğinden fazla depolama alanı tahsis etmesini önleyerek maliyetleri azaltırken, anlık veri artışlarına esnek bir şekilde yanıt verilmesini sağlıyor.

ANLIK GÖRÜNTÜLER İLE VERİ KAYBINA KARŞI GÜVENCE

Elastic SAN artık tam ve artımlı anlık görüntü desteği sunuyor. Kullanıcılar, kritik iş yüklerini hızlı bir şekilde yedekleyebilir ve bu anlık görüntüleri yönetilen disk anlık görüntülerine aktararak güvenli depolama sağlayabilir. Bu özellik, felaket senaryolarında verilerin hızla geri yüklenmesini mümkün kılarak operasyonların kesintisiz devam etmesine yardımcı oluyor.

Microsoft’tan büyük adım! İşte Copilot’un yeni versiyonu

CRC KORUMASI İLE VERİ BÜTÜNLÜĞÜ GÜVENCE ALTINDA

Microsoft, Elastic SAN’de CRC32C sağlama toplamı doğrulaması sunarak veri iletimindeki hataları önlemeyi hedefliyor. Bu koruma, istemci tarafında etkinleştirildiğinde, Elastic SAN yalnızca CRC32C doğrulamasına sahip bağlantıları kabul ederek veri bozulmalarını engelliyor.

Veri güvenliğinde devrim! Yeni bir dönem başlıyor

AZURE VMWARE ÇÖZÜMLERİ İLE UYUMLU ÇALIŞMA

Azure Elastic SAN, Azure VMware Solution’un tüm SKU’ları ile kullanılabiliyor. Yeni AV64 SKU’ları dahil olmak üzere, iSCSI veri depolarının Azure VMware Solution kümelerine VMFS veri deposu olarak bağlanmasına olanak tanıyor. Ayrıca, Bölge Yedekli Depolama (ZRS) sayesinde veriler üç farklı Azure kullanılabilirlik bölgesine dağıtılarak yüksek erişilebilirlik sağlanıyor.

KULLANICI DENEYİMLERİ VE MALİYET OPTİMİZASYONU

Microsoft’un müşteri hikayesinde yer alan Washington School Information Processing Cooperative teknik mimarı Ray Steele, Elastic SAN’in kendi sistemleriyle uyumlu çalıştığını ve geleneksel SAN yönetimiyle kıyaslandığında çok daha pratik olduğunu belirtiyor. Steele, Elastic SAN’in sunduğu dinamik depolama tahsisi ve maliyet avantajının kendileri için ideal bir çözüm sunduğunu ifade ediyor.

Azure Elastic SAN, Azure Kubernetes Service ve Azure Container Storage ile de entegre çalışarak kalıcı depolama yönetimini kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, konteyner iş yüklerinde performansı artıran ve hacim ekleme sınırlamalarını aşan bu çözümle daha esnek uygulamalar geliştirebiliyor.

Öte yandan, işletmeler AVS kümelerini ikincil veri merkezleri olarak kullanarak verilerini Elastic SAN’e çoğaltabiliyor. Doğu ABD bölgesinde Elastic SAN’in depolama maliyeti aylık yalnızca 0.06-0.08 dolar aralığında olup, fiyatlandırma sayfasında daha fazla detay sunuluyor.