Microsoft’tan çok konuşulacak karar. Öncelikli olacak

Microsoft tabanlı bilgisayarlarda geçtiğimiz ay yaşanan bir güncelleme sorunu tüm dünyada krize neden olmuştu. Yaşanan krizlerde tüm dünyada uçak seferleri aksarken bazı ülkelerde sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Ayrıca bazı borsalarda işlem yapılamadı. Sorunun kaynağının ise Crowstrike kaynaklı bir güncelleme sorunu olduğu tespit edilmişti. Güncelleme sorunu ile milyonlarca bilgisayar açılır açılmaz mavi ekran verdi. Microsoft, yaptığı çalışma ile aynı gün sorunun çözüldüğünü duyurdu.

MİCROSOFT’TAN YENİ HAMLE GELDİ

Yaşanan güncelleme sorunu Microsoft’ta çalışan politikasında değişikliğe neden oldu. ABD’li yazılım devi, çalışan değerlendirmesinde önceliğin güvenlik çalışmalarının öncelikli olacağını duyurdu.

ABD basınına yansıyan bir şirket içi yazışmaya göre Microsoft’un insan kaynakları departmanı yaptığı duyuruda çalışanların güvenlik çalışmalarının personel değerlendirme sürecinde öncelikli olacağı vurgulanarak çalışanlardan yaptıkları güvenlik değişimi çalışmalarını göstermeleri istendi.

İÇ İLETİŞİM AĞINDA PAYLAŞACAKLAR

Yazılım devinin teknik biriminde çalışanlar böylece bir projenin tasarım sürecine dahil etmek, mevcut güvenlik uygulamalarını takip etmek ve ürünlerin Microsoft kullanıcıları için standart güvenlik uygulaması şeklinde düzenlemek durumunda olacaklar.

Yapılan duyuruda şirket çalışanlarının yaptıkları güvenlik çalışmalarını iç iletişim uygulaması olan Connect üzerinden performans değerlendirmesi için duyuracak.

Microsoft, Eylül ayında Outlook kişisel hesapları için Temel Kimlik Doğrulama desteğini sonlandırıyor ve 19 Ağustos'ta Outlook web uygulamasının hafif sürümünü kaldırıyor.