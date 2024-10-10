Microsoft'tan doktor ve hemşirelere yapay zeka desteği

Microsoft, sağlık sistemlerinin yapay zeka (AI) uygulamalarını daha hızlı geliştirmelerine yardımcı olacak yeni sağlık verisi ve AI araçlarını tanıttı. Bu yeni araçlar, sağlık çalışanlarının idari görevlerde harcadıkları zamanı azaltmayı hedefliyor ve sektörün tükenmişlik sorununa çözüm sunmayı amaçlıyor. Microsoft'un sağlık alanındaki bu çabaları, şirketin AI liderliğini pekiştirmeye yönelik son adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

YENİ ARAÇLAR VE UYGULAMA ALANLARI

Microsoft’un tanıttığı yeni araçlar arasında tıbbi görüntüleme modelleri, sağlık hizmetleri için bir yardımcı hizmet ve hemşireler için otomatik belgelenme çözümü yer alıyor. Araştırmalara göre, hemşireler zamanlarının %41'ini belgeler üzerinde harcıyor. Microsoft Health ve Life Sciences Başkan Yardımcısı Mary Varghese Presti, “AI'yi sağlık hizmetlerine entegre ederek, tıbbi personelin üzerindeki yükü azaltmayı ve sağlık sistemlerinin genel verimliliğini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Microsoft, yeni araçların çoğunun geliştirme aşamasında olduğunu ve sağlık kuruluşlarının bu araçları test ederek doğrulamalarını beklediklerini belirtti. Şirket, bu yeni araçların maliyetine ilişkin bilgi vermekten kaçındı.

GÖRÜNTÜLEME TARAMALARI VE MULTİMODAL AI MODELLERİ

Hastane ve sağlık sistemleri ziyaretlerinin yaklaşık %80'i görüntüleme muayenesini içeriyor, çünkü doktorlar hastaları tedavi etmek için sıklıkla görüntülere başvuruyor. Microsoft, metin dışındaki veri türlerini analiz edebilen açık kaynaklı multimodal AI modelleri sunuyor. Bu modeller, tıbbi görüntüler, klinik kayıtlar ve genetik veriler gibi farklı veri türlerini analiz etme yeteneğine sahip. Örneğin, bir patoloji slaytını dijitalleştirmek 1 gigabayt depolama alanı gerektirebiliyor. Microsoft ve Providence Health & Services, mutasyon tahmini ve kanser alt türlerini geliştiren bir bütün slayt modeli oluşturdu.

AI AJANLARI VE KULLANIM ALANLARI

Microsoft, sağlık sistemlerinin AI ajanları oluşturmasına olanak tanıyan yeni bir yöntem de duyurdu. AI ajanları, kullanıcılara soruları yanıtlama, süreçleri otomatikleştirme ve belirli görevleri yerine getirme konusunda yardımcı olabilir. Microsoft Copilot Studio aracılığıyla, sağlık kuruluşları sağlık hizmetlerine özgü güvenlik önlemleriyle donatılmış ajanlar oluşturabilir. Örneğin, bir doktor, "Diyabet ve interstisyel akciğer hastalığı olan 55 yaşındaki bir erkek için hangi klinik denemeler var?" sorusunu yazarak potansiyel seçeneklerin bir listesini alabilir. Bu, doktorun her denemeyi bulma süresini önemli ölçüde kısaltır.

HEMŞİRELER İÇİN OTOMATİK BELGELENME

Microsoft, Epic Systems ile olan ortaklığının bir sonraki aşamasında, hemşireler için AI destekli bir belgelenme aracı geliştireceğini duyurdu. Epic, ABD'deki 280 milyondan fazla kişinin elektronik sağlık kayıtlarını barındıran bir sağlık yazılımı sağlayıcısıdır. Microsoft’un Nuance firması, doktorlar için DAX Copilot adında bir otomatik belgelenme aracı sunuyor. Bu araç, doktorların hasta ziyaretlerini kaydetmelerine olanak tanırken, AI bu kayıtları otomatik olarak klinik notlara ve özetlere dönüştürüyor.

Bu teknoloji, bu yıl büyük bir popülarite kazandı ve DAX Copilot, Epic'in elektronik sağlık kaydı içinde genel kullanım için mevcut hale geldi. Microsoft, hemşireler için benzer bir araç geliştirmekte ve bu süreçte Stanford Health Care, Northwestern Medicine ve Tampa General Hospital gibi kuruluşlarla iş birliği yapmaktadır. Presti, “Hemşirelik iş akışı, doktorlardan çok farklıdır. Hemşireler için geliştirilecek her çözüm, onların çalışma şekliyle entegre olmalıdır” dedi.