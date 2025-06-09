Microsoft'tan el konsolları için devrim gibi yenilik: Windows ve xbox birleşiyor

Asus ile duyurulan yeni ROG Xbox Ally cihazları, Windows'un altında çalışan ve tüm PC oyunlarını tek bir yerden başlatan tam ekran bir Xbox deneyimi sunacak.

STEAM DECK'E KARŞI YENİ ARAYÜZ

Microsoft, üç yıl önce piyasaya sürülen Steam Deck'e yanıt olarak, el konsolları için Windows'u baştan tasarlıyor. Xbox, yeni ROG Xbox Ally cihazlarında açılıştan itibaren devreye girerek masaüstü ve görev çubuğu yerine tam ekran bir arayüz sunuyor. Xbox Deneyimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jason Beaumont, "Xbox işletim sistemi üzerinde 20 yıl veya daha uzun süredir çalışan kişileri doğrudan Windows kod tabanında çalıştırarak bu form faktörü için işletim sisteminin nasıl görüneceğini yeniden hayal ettik" dedi.

TAM EKRAN XBOX DENEYİMİ

Bu yeni modda, oyuncu tam ekran deneyimine geçtiğinde masaüstü duvar kağıdı, görev çubuğu ve verimlilik senaryoları için tasarlanmış bir dizi işlem yüklenmiyor. Bu sayede, ilk testlere göre oyunlara yaklaşık 2 GB ek bellek sağlanıyor. Xbox Oyun Cihazları ve Ekosistemi Kurumsal Başkan Yardımcısı Roanne Sones, "Birçok bildirimi ve açılır pencereyi azalttık ve iyileştirmeler yapmaya devam etmek için oyunculardan gelen geri bildirimleri dinlemeye devam edeceğiz" diye konuştu. Oyuncular yine de tam Windows masaüstüne geçiş yapabilecekler.

PERFORMANS VE PİL ÖMRÜ İYİLEŞTİRMELERİ

Microsoft, el konsollarındaki en büyük sorunlardan biri olan uyku modundaki pil tüketimini de iyileştirdiğini iddia ediyor. Xbox Baş Yazılım Mühendisliği Lideri Brianna Potvin'e göre, tam ekran modunda uykuya alınan bir cihaz, masaüstü moduna göre üçte bir oranında daha az rölanti gücü tüketiyor. Ayrıca, artık PIN koduyla giriş yapmak için kontrolcünün kullanılabileceği bir kilit ekranı da geliştirildi.

TÜM OYUNLAR TEK BİR YERDE

Yeni Xbox uygulaması, sadece Game Pass oyunlarını değil, Steam ve diğer mağazalardaki tüm PC oyunlarını da tek bir kütüphanede toplayacak. Bu birleşik oyun kütüphanesi özelliği, gelecekte tüm Windows 11 cihazları için de sunulacak. Bu yenilikler ilk olarak ROG Xbox Ally ve Ally X modellerinde yer alacak ve gelecek yıldan itibaren diğer Windows tabanlı el konsollarına da yayılacak. Bu hamle, el konsolu pazarının geleceği için Windows ve Linux arasında büyük bir rekabet başlatıyor.