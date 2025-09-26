Microsoft’tan İsrail ordusuna ağır darbe!

Microsoft, İsrail ordusunun Filistinli sivillerin kitlesel gözetiminde kullandığı bulut ve yapay zeka (AI) hizmetlerine erişimini durdurma kararı aldı.

Bu kritik hamleyi, şirketin Başkan Yardımcısı ve Başkanı Brad Smith tarafından Perşembe günü çalışanlara gönderilen bir iç memorandum ile duyurdu.



Kritik kararın, geçtiğimiz ay The Guardian ve diğer medya kuruluşlarının İsrail hükümetinin Filistinlilere ait saatte “bir milyon çağrıya kadar” ses kaydını ve verisini Azure bulutunda depoladığına yönelik ortaya çıkan haberler olduğu düşünülüyor.

Smith, yaptığı açıklamada, “İncelememiz devam ederken, The Guardian’ın haberindeki unsurları destekleyen kanıtlar bulduk,”ifadelerine yer verdi.

Bu bulgular Microsoft’un İsrail Savunma Bakanlığı’na (IMOD) bu özel bulut depolama ve yapay zeka hizmetlerini içeren belirli abonelikleri durdurma ve devre dışı bırakma kararını almasına zemin hazırladı.

