Microsoft'tan kritik uyarı: "Hemen güncelleyin"

Microsoft’un güvenlik, performans ve kararlılık açısından en güçlü işletim sistemi olarak lanse ettiği Windows 11, sonunda Windows 10 ile pazar payında başa baş geldi. Statcounter’ın Haziran sonu verilerine göre, her iki sistemin kullanımı arasında yalnızca yüzde 1'den az fark bulunuyor. Ancak bu kritik dönüm noktası, Microsoft’un 400 milyon yükseltme uygun cihaz kullanıcısını beklenenden erken uyarmasıyla gölgelendi.

GECİKME TEHLİKE YARATIYOR

Microsoft, yükseltme yapmaya uygun kullanıcıların beklememesi gerektiğini belirterek, yeni cihazlarda güvenlik olaylarının yüzde 62 azaldığını ve firmware saldırılarının üç kat düştüğünü açıkladı. Şirket, Windows 11’in TPM 2.0 gibi donanımsal güvenlik sistemleriyle, bugüne kadarki en güvenli sistem olduğunu vurguladı. Ancak Windows 10’a bir yıl daha destek verilmesi, güvenlik önceliği açısından eleştiriliyor. 240 milyon cihaz donanımsal gereksinimleri karşılamazken, geri kalan kullanıcıların gecikmeden Windows 11’e geçmeleri isteniyor.