Microsoft’tan o şikayetleri tarihe karıştıracak hamle

Windows 11’in 2021’de piyasaya sürülmesinden bu yana bazı kullanıcılar, özellikle belirli donanım yapılandırmalarında sistemin genel performansından memnun olmadıklarını dile getiriyor.

DAHA HIZLI OLMASI HEDEFLENİYOR

25H2 güncellemesiyle birlikte performans odaklı yeni bir aşamaya geçmeyi hedefleyen şirketin bu adımı ile birlikte hız ile ilgili kullanıcı şikayetleri de rafa kalkacak gibi görünüyor. Windows Insider programı kapsamında test kullanıcılarına sunulan yeni sistem, “yavaşlık” şikayetlerini daha etkili şekilde analiz etmeyi amaçlıyor.

