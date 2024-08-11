Microsoft'tan Paint 3D'ye veda

Sızdıran phantonofearth'e göre Microsoft, uygulamada artık güncelleme almayacağını ve 4 Kasım'da Microsoft Store'dan kaldırılacağını belirten bir afiş görüldü.

Bu bildirim bir bağlantıya sahipMicrosoft sayfasıKullanımdan kaldırılan özellikler hakkında bilgi paylaşıldı.

Paint 3D, 2017 yılında Windows 10 Creators Update ile birlikte piyasaya sürüldü.

2021'e gelindiğinde, 3D Viewer ve Paint 3Dvarsayılan uygulama yükleme listesinden kaldırıldı.

Windows 10'da ise bunu mağazadan yüklemeniz gerekiyordu. Şimdi ise mağazalardan da kaldırılacağı öğrenildi.