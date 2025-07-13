ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, dijital güvenlikte yeni bir döneme giriyor. Şirket, yıllardır şifre yöneticisi olarak kullanılan Authenticator uygulamasında artık şifre desteğini tamamen sonlandırma kararı aldı. Haziran ayında şifre ekleme özelliği devre dışı bırakılmıştı. Temmuz ayında ise otomatik doldurma işlevi kaldırıldı. 1 Ağustos’tan itibaren uygulamada kayıtlı şifrelere erişim de mümkün olmayacak.

ŞİFRE YERİNE BİYOMETRİK VERİLER

Microsoft, artık şifre yerine biyometrik doğrulama yöntemlerini tercih ediyor. Parmak izi, yüz tanıma ve PIN gibi yöntemlerin şifrelerden çok daha güvenli olduğunu belirten dijital güvenlik uzmanı Attila Tomaschek, CNET’e yaptığı değerlendirmede, “Şifreler kırılabilir, ancak passkey’ler sadece cihazda tutulan özel anahtar ile eşleşen genel anahtarla çalışır. Bu da kimlik avı ve zorlayıcı saldırı riskini azaltır” dedi.

VERİLERİNİZİ YEDEKLEYİN

Microsoft, bu geçiş sürecinde kullanıcıların veri kaybı yaşamaması için kayıtlı şifrelerini başka bir yere aktarmalarını öneriyor. Şifrelerini kullanmaya devam etmek isteyenler, Microsoft Edge tarayıcısının şifre yöneticisini kullanabilir. Ancak uzmanlar, alışkanlıkları değiştirmenin vakti geldiğini vurguluyor.

PASSKEY NEDİR VE NEDEN GÜVENLİDİR?

Passkey, Fast Identity Online Alliance tarafından geliştirilen bir kimlik doğrulama yöntemi. Şifre gibi sunucularda saklanmak yerine doğrudan cihazda tutulur. Böylece hem hatırlama zorunluluğu ortadan kalkar hem de şifre çalınması riski azaltılır.

PASSKEY KURULUMU NASIL YAPILIR?

Authenticator uygulamasında passkey kurmak oldukça kolay. Uygulamayı açın, hesabınıza dokunun ve “Passkey Kur” seçeneğini tıklayın. Oturum açtıktan sonra sistem sizi yönlendirecek. Microsoft’un 1 Mayıs tarihli blog yazısına göre Bir kere oturum açtıktan sonra sistem sizi passkey ile giriş yapmanız için yönlendireceksiniz. Karşınıza çıkan bildirimleri izleyerek kolayca kurumu tamamlanacak.