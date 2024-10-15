Microsoft'un büyük yatırımı çöp oldu! ABD ordusunda kullanılacaktı

Microsoft, büyük umutlarla başlattı karma gerçeklik projesi HoloLens'tin büyük zarar ettiği ortaya çıktı. ABD ordusunda da kullanılacağı planları yapılan proje milyarlarca dolar zarara neden olmasının ardından cihazın üretimi durduruldu.

Microsoft, ABD ordusunda kullanılması için Entegre Görsel Artırma Sistemi (IVAS) adlı karma gerçeklik gözlükleri üzerine çalıştı.

5 MİLYAR DOLAR ZARAR ETTİ

İlk kez 2015 yılında tanıtımı yapılan HoloLens, fiziksel ve dijital dünyadaki bilgileri bir araya getirerek, örneğin cihaz tamiri esnasında kullanım kılavuzunu görüntülüyordu. Ancak Microsoft 8 yılda sadece 60 bin adet HoloLens gözlüğü satabildi. Bu başarısız satış grafiğinin ardından HoloLens Microsoft'a yüz milyonlarca 5 milyar dolar zarar ettirdi.

YAPAY ZEKAYA AĞIRLIK VERDİ

Öte yandan ABD ordusu ile yapılan 10 yıllık IVAS sözleşmesinde de aksaklıklar meydana geldi. 22 milyar dolar değerinde olan IVAS, performans sorunları sebebiyle eleştirilerin odağına oturdu.

Microsoft ise artırılmış ve karma gerçeklik projelerindeki başarısızlığın ardından yapay zekaya yöneldi.