Microsoft'un Çin'deki stratejik ortağı Wicresoft kapanıyor

Microsoft'un Çin'deki önemli iş ortaklarından Wicresoft, tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Bu beklenmedik karar, şirketin yaklaşık 2 bin çalışanının işten çıkarılması anlamına geliyor.

JEOPOLİTİK GERGİNLİK ETKİSİ

Kararın arkasında küresel jeopolitik gelişmeler ve uluslararası iş ortamındaki değişimlerin etkili olduğu belirtiliyor. Wicresoft yetkilileri detaylı bir açıklama yapmazken, bu hamlenin Microsoft'un Çin pazarındaki stratejilerini nasıl etkileyeceği merak konusu.

TEKNİK DESTEK HİZMETLERİNDE KRİTİK DEĞİŞİM

Çin kaynaklarına göre, Microsoft'un satış sonrası destek hizmetlerini artık doğrudan kendi bünyesinde yürütmek istemesi, Wicresoft'un kapanmasında belirleyici oldu. Bu durum, özellikle teknik destek ekiplerinin devre dışı kalmasına yol açacak.

KULLANICILARDA TEDİRGİNLİK

Wicresoft'un faaliyetlerini durdurması, Çin'deki milyonlarca Windows ve Office kullanıcısını da endişelendirdi. Microsoft, Çin'deki operasyonlarının devam edeceğini açıklasa da, destek hizmetlerinin nasıl sürdürüleceği henüz netlik kazanmadı.