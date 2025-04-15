Microsoft'un Çin'deki stratejik ortağı Wicresoft kapanıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Microsoft'un Çin'deki stratejik ortağı Wicresoft kapanıyor

Microsoft'un Çin'deki stratejik ortağı Wicresoft, tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Bu ani hamle, 2 bin çalışanın işten çıkarılmasına ve Çin pazarında destek hizmetlerinin geleceğine dair soru işaretlerine yol açtı.

Microsoft'un Çin'deki önemli iş ortaklarından Wicresoft, tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Bu beklenmedik karar, şirketin yaklaşık 2 bin çalışanının işten çıkarılması anlamına geliyor.

JEOPOLİTİK GERGİNLİK ETKİSİ
Kararın arkasında küresel jeopolitik gelişmeler ve uluslararası iş ortamındaki değişimlerin etkili olduğu belirtiliyor. Wicresoft yetkilileri detaylı bir açıklama yapmazken, bu hamlenin Microsoft'un Çin pazarındaki stratejilerini nasıl etkileyeceği merak konusu.

TEKNİK DESTEK HİZMETLERİNDE KRİTİK DEĞİŞİM
Çin kaynaklarına göre, Microsoft'un satış sonrası destek hizmetlerini artık doğrudan kendi bünyesinde yürütmek istemesi, Wicresoft'un kapanmasında belirleyici oldu. Bu durum, özellikle teknik destek ekiplerinin devre dışı kalmasına yol açacak.

KULLANICILARDA TEDİRGİNLİK
Wicresoft'un faaliyetlerini durdurması, Çin'deki milyonlarca Windows ve Office kullanıcısını da endişelendirdi. Microsoft, Çin'deki operasyonlarının devam edeceğini açıklasa da, destek hizmetlerinin nasıl sürdürüleceği henüz netlik kazanmadı.

Son Haberler
Milei reformları piyasaları sarstı: Arjantin pesosu serbest düşüşte
Milei reformları piyasaları sarstı: Arjantin pesosu serbest düşüşte
Erdoğan’ın tepesinin tasını attıracak anket! 81 ilde gerçekleştirildi
Erdoğan’ın tepesinin tasını attıracak anket! 81 ilde gerçekleştirildi
Xi Jinping'ten kritik Malezya ziyareti
Xi Jinping'ten kritik Malezya ziyareti
Cevdet Yılmaz'dan ABD ile müzakere süreci sinyali! Kritik Halkbank davası açıklaması...
Cevdet Yılmaz'dan ABD ile müzakere süreci sinyali! Kritik Halkbank davası açıklaması...
55 bin hükümlüye tahliye yolu mu açılacak? Cezaevlerinde af iddiası
55 bin hükümlüye tahliye yolu mu açılacak? Cezaevlerinde af iddiası