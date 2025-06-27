Microsoft'un mavi ekran tarih oluyor: Yerine seçilen renk hayret uyandırdı

Microsoft, neredeyse kırk yıldır bilgisayar kullanıcılarının karşısına çıkan Mavi Ölüm Ekranı’nı değiştirmeye hazırlanıyor. Şirketin bir sonraki Windows 11 güncellemesiyle birlikte bu ikonik hata ekranı, artık daha modern ve sade bir siyah tasarımla görüntülenecek. Yapılan bu köklü değişiklik, "işletme hazır" bir platform sunma ve beklenmedik yeniden başlatmalarla daha kolay başa çıkma stratejisinin bir parçası olarak belirtiliyor. Yeni arayüz, Microsoft’a göre "okunabilirliği artırıyor ve Windows 11 tasarım ilkeleriyle daha iyi uyum sağlıyor".

Geleneksel mavi ekranın aksine, yeni siyah ekranda yalnızca hata kodu gibi temel bilgiler yer alacak; QR kodları veya ek detaylar kaldırılacak. Bu sadeleştirme, şirketin "basitlik" hedefine işaret ediyor. Kullanıcılar için bazen saatler süren hata ayıklama süreçlerine yol açan bu ekranın değişimi, kimileri için nostaljik bir vedayı temsil ederken, kimileri içinse yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Güncellemenin tam olarak ne zaman yayınlanacağı henüz Microsoft tarafından açıklanmasa da, önümüzdeki yakın dönemde kullanıcılara sunulması bekleniyor.