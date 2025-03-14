Microsoft'un taşınabilir Xbox'ı geliyor

Microsoft, oyun dünyasında taşınabilir konsol pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirketin geliştirdiği yeni Xbox el konsolunun 2025 yılı içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Windows ve Xbox ekosistemini birleştirme hedefi doğrultusunda geliştirilen cihaz, taşınabilir oyun deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

XBOX, TAŞINABİLİR OYUN PAZARINA GİRİYOR

Nintendo, 2 Nisan'daki Nintendo Direct etkinliğinde yeni Switch 2 konsolunu tanıtmaya hazırlanırken, taşınabilir oyun pazarındaki rekabet hız kazanıyor. Valve'ın Steam Deck modeli son üç yılda büyük bir başarı yakalarken, Asus'un ROG Ally, Lenovo'nun Legion Go ve MSI'ın Claw modelleri de Windows tabanlı taşınabilir oyun cihazları olarak piyasada yerini aldı. Ancak Microsoft, kendi taşınabilir konsolunu çıkararak bu alanda daha büyük bir etki yaratmayı hedefliyor.

Windows Central'ın özel haberine göre, Microsoft’un geliştirdiği taşınabilir Xbox modeli "Project Keenan" kod adıyla anılıyor ve şirketin bir OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) iş ortağıyla birlikte geliştiriliyor. Bu cihazın 2025 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Microsoft'un uzun vadeli hedefleri arasında Windows ve Xbox platformlarını tek bir ekosistemde birleştirmek yer alıyor. 2027 yılında tamamen yeni bir Xbox konsolunun çıkması beklenirken, taşınabilir model bu büyük dönüşümün ilk adımı olacak.

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WİNDOWS VE XBOX EKOSİSTEMİ BİRLEŞİYOR

Microsoft'un taşınabilir konsolu, Windows tabanlı bir işletim sistemi kullanacak ancak arayüzü Xbox konsollarına benzeyecek şekilde tasarlanacak. "Project Bayside" adı altında geliştirilen bu kullanıcı arayüzü, Microsoft’un tüm oyun cihazlarında ortak bir deneyim sunmasını sağlayacak. Ayrıca, şirketin planları arasında, oyun geliştiricilerinin oyunlarını taşınabilir cihazlar, Xbox benzeri donanımlar ve PC platformlarında çalıştırabilmesini kolaylaştıracak ortak bir oyun mağazası oluşturmak da yer alıyor.

ABD merkezli The Verge dergisi, Microsoft’un oyun stratejisine aşina olan kaynaklara dayanarak, şirketin temel hedefinin "Windows ve Xbox ekosistemlerini birleştirmek" olduğunu belirtiyor. Xbox oyunlarının PC'de ve taşınabilir cihazlarda sorunsuz çalışmasını sağlamak için yeni bir altyapı üzerinde çalışılıyor. Xbox Gaming departmanının başkan yardımcısı Jason Ronald, Ocak ayında verdiği bir röportajda, bu birleşmenin ilk sonuçlarının 2025 yılı itibarıyla görülebileceğini ifade etmişti.

MİCROSOFT’UN BÜYÜK PLANLARI

Microsoft, 2027 yılına kadar taşınabilir oyun pazarında kendine sağlam bir yer edinmeyi planlıyor. Bu tarihte, firmanın kendi geliştirdiği yeni nesil bir Xbox konsolu ve tamamen Microsoft tarafından üretilmiş bir taşınabilir cihazın piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirketin Steam Deck ve Nintendo Switch gibi rakipler karşısında nasıl bir strateji izleyeceği büyük merak konusu.

Valve’ın Steam Deck cihazı, Steam OS işletim sistemiyle oyun odaklı bir deneyim sunarak taşınabilir oyun sektöründe büyük bir başarı yakaladı. PC oyuncularının çoğu, geniş oyun kütüphanelerini Steam üzerinden yönetiyor ve bu durum, Valve’ın pazardaki gücünü artırıyor. Microsoft ise bu ekosisteme güçlü bir alternatif sunarak kendi oyun mağazasını ve sistemini genişletmeyi hedefliyor.

Sony'nin PlayStation'ı Xbox'tan daha fazla satış yaparken, Nintendo'nun taşınabilir oyun sektöründeki etkinliği de artarak devam ediyor. Microsoft’un bu pazarda ne kadar rekabetçi olacağı ve taşınabilir Xbox konsolunun nasıl bir performans sergileyeceği, oyun dünyasının en büyük merak konularından biri olmaya devam ediyor.