Microsoft’un Xbox kararı sektörü salladı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Microsoft’un Xbox kararı sektörü salladı!

Teknoloji devlerinin arasında yer alan Microsoft, Xbox'ta toplu işten çıkarım kararı aldı. Bu ani hamlenin sektördeki dengeleri değiştireceği konuşuluyor.

Microsoft, 2 Temmuz’da yaklaşık 9.000 çalışanıyla yollarını ayıracağını açıklamasının ardınan en ağır darbeyi Xbox bölümü aldı. Şirketin bazı stüdyoları kapatma kararı ile birlikte, aralarında yıllardır geliştirilen projelerin de bulunduğu bir dizi oyunun fişini çekmiş oldu.

Microsoft Gaming CEO’su Phil Spencer, çalışanlara gönderdiği mesajda alınan kararları, şirketin uzun vadeli stratejileriyle ilişkilendirdi. Spencer, “En güçlü fırsatlara öncelik verme disiplini” ifadesiyle, şirketin potansiyeli yüksek projelere odaklanarak daha yalın ve etkili bir yapıya geçiş yaptığını vurguladı. Açıklamada, gelişen alanların korunacağı ve gelecek nesil oyun deneyimlerine yatırım yapılacağı belirtildi.

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