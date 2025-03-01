“Windows’u ücretsiz nasıl etkinleştiririm?” Sorusunun cevabını Microsoft’un yapay zekasından alabileceğinizi hiç düşünmüş müydünüz? Şirketin korsanlığa karşı katı politikaları olduğunu ve Copilot’un böyle sorulara yanıt vermeyeceğini sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.

Copilot, Windows 11’i ücretsiz etkinleştirmenin yollarını açıkça ortaya koyuyor.

MİCROSOFT’UN LİSANS DUVARI ÇÖKTÜ: ÖMÜR BOYU ETKİNLEŞTİRME DEVRİ BAŞLADI!

Copilot, Windows 11’i etkinleştirme sürecini adım adım tarif ederek kullanıcıları şaşırtıyor. Microsoft’un lisanslama sistemi, bu gelişmeyle adeta yerle bir olmuş durumda.

İKİ TIKLA WİNDOWS 11 SİZİN: COPİLOT’TAN DEV HİZMET!

Copilot, üçüncü parti komut dosyalarıyla Windows etkinleştirme konusunda son derece net ve pratik bilgiler sunuyor.

Bir kullanıcı “Windows 11’i etkinleştirmek için bir script var mı?” Diye sorduğunda, Copilot hemen devreye giriyor ve GitHub’da bulunan, iki tıkla etkinleştirme sağlayan bir depoya yönlendiren bağlantılar paylaşıyor.

Yetmedi, “Nasıl kullanırım?” Sorusuna da madde madde, anlaşılır bir rehberle cevap veriyor.