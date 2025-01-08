MicroStrategy, Bitcoin varlığını arttırmaya devam ediyor

MicroStrategy, 30 Aralık civarında Bitcoin fiyatı 94.000 dolarken gerçekleştirdiği 1.070 BTC alımıyla toplam varlıklarını 447.470 BTC’ye yükseltti. Bu yeni satın alımın toplam yatırım değeri 101 milyon dolar olarak açıklandı. Şirketin bu hamlesi, Bitcoin fiyatlarının %3,6 artarak kritik 100.000 dolar seviyesini aşmasına paralel olarak gerçekleşti.

Son satın alımın duyurulmasıyla birlikte MicroStrategy'nin hisse fiyatı %4,5 değer kazandı ve 350 dolar seviyesini geçti. Bu, şirketin Bitcoin alımlarını artırmak için başlattığı sürekli tercihli hisse senedi stratejisinin ilk etkilerinden biri olarak yorumlandı.

KÂRLI BİR YATIRIM: %62 KAR ORANI

MicroStrategy’nin toplam Bitcoin portföyü, ortalama 62.470 dolarlık satın alma maliyetiyle 45,3 milyar dolar değerine ulaştı. Bu, şirketin %62'lik bir kâr oranıyla Bitcoin yatırımlarından ciddi bir getiri elde ettiğini gösteriyor. Ayrıca, 2024 mali yılında Bitcoin’den %74,3 gibi etkileyici bir getiri sağlandı.

Şirket, dördüncü çeyrekte 1 milyar dolarlık değer kaybı açıklamasına rağmen, kripto varlıklar için adil değer muhasebesine geçişle bilançosunu 17,9 milyar dolardan yaklaşık 24 milyar dolara yükseltti. Bu stratejik değişiklik, şirketin finansal yapısındaki büyümeyi açıkça ortaya koyuyor.

GELECEK BEKLENTİLERİ: %91 ARTIŞ POTANSİYELİ

2024 yılında hisse değeri %330 artarak Bitcoin performansını üçe katlayan MicroStrategy, piyasa analistlerinden olumlu geri dönüşler aldı. Benchmark analisti Mark Palmer, şirket hissesi için 650 dolarlık bir hedef fiyat belirledi ve bu fiyatın mevcut seviyeden %91 artış potansiyeli taşıdığını vurguladı.

Palmer, şirketin sürekli tercihli hisse senetleri çıkararak daha muhafazakâr yatırımcıları hedeflemesinin, hisselerinin değerini artıran önemli bir strateji olduğunu belirtti. Bu hamleyle sigorta şirketleri, emeklilik fonları ve bankalar gibi düşük volatilite arayan yatırımcılar şirketin yatırımcı profiline katılabilir.

2027’YE UZANAN BÜYÜK HEDEF

MicroStrategy, 2025’in ilk çeyreğinde 2 milyar dolarlık sürekli tercihli hisse ihracı planını duyurdu. Bu adım, şirketin 2027’ye kadar 42 milyar dolarlık sermaye sağlama hedefinin bir parçası olarak görülüyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, şu ana kadar bu hedefin üçte ikisinin başarıldığını açıkladı.

Bu sermaye girişinin devam etmesi, şirketin Bitcoin alımlarını sürdürmesi açısından kritik önem taşıyor. Zira, MicroStrategy’nin temel yazılım iş kolu son dört çeyreğin üçünde net zarar bildirdi.