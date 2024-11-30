Middlesbrough, Hull City’yi 3-1 mağlup etti

Middlesbrough, menajersiz Hull City’yi 3-1 mağlup ederek, Championship play-off pozisyonundaki yerini korudu. Bu, Michael Carrick yönetimindeki Middlesbrough için son beş maçta dördüncü galibiyet oldu ve bu süreçte 18 gol attılar. Önceki hafta Blackburn Rovers’a evlerinde kaybetmelerinin ardından toparlanmayı başardılar.

İlk golü atan Finn Azaz’ın yanı sıra, Scotland milli takımından Tommy Conway de iki gol atarak maçın yıldızı oldu. Her iki golde de Ben Doak’ın asistleri dikkat çekti. Liverpool’dan kiralık olarak transfer edilen 19 yaşındaki Doak, bir kez daha takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu gösterdi.

Hull City, teknik direktör Tim Walter’ın görevden alınmasının ardından, Andy Dawson tarafından geçici olarak yönetiliyordu. Dawson, takımın başında ilk sınavını verdi. Hull, Mason Burstow’un 71. dakikada kaydettiği golle maça yeniden ortak olmayı başarsa da, bu sonuç, Hull City’nin 10 maçlık galibiyet hasretini sürdürmesine neden oldu. Takım şu anda düşme hattında yer alıyor.

Geçen sezon bu iki takım, play-off dışında kalan iki takım olarak birbirine oldukça yakın bitirmişti. Ancak bu sezon aralarındaki fark 12 puana çıkmış durumda. Middlesbrough, oyuncularını tutmayı ve yeni yetenekler eklemeyi başardı. Hull ise önemli oyuncuları kaybetmiş ve kadrosunda büyük değişiklikler yapma sürecinde.

Doak, maç boyunca tehlikeli oynadı ve her an pozisyon üretti. Azaz’ın golünden önce Delano Burgzorg, maça hızlı bir başlangıç yapabilecek fırsatı kaçırdı. Conway’in ikinci golü, Doak’ın mükemmel ortasında geldi ve Boro’nun üstünlüğünü pekiştirdi. İkinci yarıda ise Doak’ın kornerinde Lewie Coyle, topu kendi kalesine doğru gönderme tehlikesi yaşadı, ancak Pandur mükemmel bir kurtarışla durumu engelledi.

Maçın sonunda, Hull City için umut verici bir gelişme olsa da, Pandur’un birkaç önemli kurtarışı, Middlesbrough’un daha fazla gol atmasını engelledi. Conway’in 3. golü ise maçın sonucunu belirledi.

Middlesbrough teknik direktörü Michael Carrick, maçın ardından, “Bugün zor bir maç bekliyordum, ancak takımım çok iyi bir performans sergileyerek bu sınavı geçti,” dedi. “Daha fazla gol atabilirdik, ama bu galibiyet bizim için önemli bir geri dönüş oldu.”

Hull City’nin geçici teknik direktörü Andy Dawson ise, “Oyuncularımız son dakikaya kadar mücadele ettiler. Ancak hala gelişim gösterebilecek çok yönümüz var,” şeklinde konuştu. Hull City, 4 Ocak’a kadar 8 maç daha oynayacak ve yeni bir teknik direktör arayışında.