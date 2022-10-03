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Türkiye'de bir ilk. Kedi mide botoksuyla kilo verdi

Aydın'da yaşayan 8 kilo 480 gram ağırlığındaki kedi mide botoksu ameliyatıyla 4 ayda 1 kilo 640 gram verdi.

Galeri Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 16:09
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Türkiye'de bir ilk. Kedi mide botoksuyla kilo verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir firmanın depo sorumlusu olarak çalışan 39 yaşındaki Serhat Pekaydın, 2 yıl önce sokaktan sahiplenip "Oscar" adını verdiği kediyi, kilo sorunu nedeniyle veteriner hekim Burak Antakyalıoğlu'nun ​​​​​​​kliniğine götürdü.

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Türkiye'de bir ilk. Kedi mide botoksuyla kilo verdi

Ancak kediye uygulanan diyet yöntemleri sonuç vermedi.

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Türkiye'de bir ilk. Kedi mide botoksuyla kilo verdi

Sahibinin onayıyla 4 ay önce, 8 kilo 480 kilogram olan kediye, anestezi altında endoskopi yöntemiyle "mide botoksu" işlemi uygulandı.

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Türkiye'de bir ilk. Kedi mide botoksuyla kilo verdi

Yarım saat süren operasyonun ardından kedi Oscar uygulanan diyetle birlikte 4 ayda 1 kilo 640 gram verdi.

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Türkiye'de bir ilk. Kedi mide botoksuyla kilo verdi

Oscar tipi kedilerin normal ağırlığının 4-5 kilogram civarında olması gerektiği belirtildi.

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Türkiye'de bir ilk. Kedi mide botoksuyla kilo verdi

Antakyalıoğlu, Oscar'ı zayıflatmak için öğün azaltma, diyet maması gibi yöntemlerin sonuç vermediğini şöyle anlattı

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Türkiye'de bir ilk. Kedi mide botoksuyla kilo verdi

Oscar, buzdolabını açıp, içindeki yiyecekleri çalıyor, komşusunun kapısına gidip, orada yemek yemeye çalışıyor. Böyle bir kedi. Zayıflatmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu evreden sonra ne yapabiliriz diye düşündüm. Son yıllarda insanlarda çok popüler olan mide botoksu olayı var. Mide botoksunu neden biz yapmayalım diye araştırdım. Daha önce (kedilere) uygulayan kimse olmamış. Uygun doz için uzun çalışmalar yaptım. Dozaj ayarlamasını yaptıktan sonra Oscar`da denedik. Gayet güzel sonuçlar almaya başladık.

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Türkiye'de bir ilk. Kedi mide botoksuyla kilo verdi

Serhat Pekaydın, mide botoksunun başarılı sonuç verdiğini belirterek Antakyalıoğlu'na teşekkür etti.

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Türkiye'de bir ilk. Kedi mide botoksuyla kilo verdi

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Türkiye'de bir ilk. Kedi mide botoksuyla kilo verdi

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Türkiye'de bir ilk. Kedi mide botoksuyla kilo verdi

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Türkiye'de bir ilk. Kedi mide botoksuyla kilo verdi

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Türkiye'de bir ilk. Kedi mide botoksuyla kilo verdi

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