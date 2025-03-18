Mide bulandıran görüntü! 2 katlı evden 5 kamyon çöp çıkarıldı

Kaynak: AA
Mide bulandıran görüntü! 2 katlı evden 5 kamyon çöp çıkarıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, atık biriktirildiği belirlenen 2 katlı evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Ekiplerin inceleme başlattığı 2 katlı evden 5 kamyon çöp çıkarıldı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, atık biriktirildiği belirlenen 2 katlı evden 5 kamyon çöp çıkarıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Çilek Mahallesi'ndeki 2 katlı evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

aa-20250318-37372778-37372777-mersinde-2-katli-evden-5-kamyon-cop-cikarildi.jpgAdrese giden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, binada çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu toplanan çöpler, 5 kamyona yüklenip bertaraf tesisine götürüldü.

Atıkların çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapıldı.

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